Deporte Nacional

Orgullo guatemalteco: Alberto González conquista Berlín y lidera a los latinos en el medio maratón

El guatemalteco Alberto González sigue dejando huella en el atletismo internacional tras su gran actuación en el Medio Maratón de Berlín.

El atleta guatemalteco Alberto González finalizó la media maratón de Berlín en el puesto 17 de la clasificación general y tercero en su categoría ante corredores de élite mundial. (Foto Prensa Libre: Alberto González).

El atletismo guatemalteco tuvo una destacada representación este fin de semana en Alemania. Alberto González participó en la Media Maratón de Berlín y firmó una actuación de alto nivel al completar los 21 kilómetros en un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 24 segundos, lo que le valió el puesto 17 de la clasificación general y el tercer lugar en su categoría en una de las pruebas más prestigiosas del calendario internacional.

La competencia, celebrada en su edición número 45 con la icónica Puerta de Brandeburgo como telón de fondo, reunió a más de 40 mil corredores provenientes de 134 países. El triunfo fue para el keniata Andrea Kiptoo, quien cruzó la meta en 59:11, mientras que el podio lo completó el atleta de origen eritreo Amanal Petros con un tiempo de 59:22. En ese contexto de élite mundial, González se ubicó en el top 20 de la general, una actuación que reafirma el crecimiento del atletismo chapín en escenarios internacionales.

Tras completar la carrera, el propio González compartió su satisfacción en redes sociales. "Gracias a Dios mejorando, con una marca de 1:01:24, gracias a todos por estar pendiente de mi participación en la media maratón de Berlín", escribió el fondista guatemalteco, quien recibió también el reconocimiento de la Federación Deportiva Nacional de Atletismo por su destacado desempeño.

Con la mira en Santo Domingo 2026

La motivación detrás de la participación de González en Berlín va más allá del resultado inmediato. El fondista chapín trabaja para mejorar su marca y asegurarse un lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto. Solo nueve atletas lograrán clasificar en la modalidad de media maratón, por lo que cada competencia cuenta para posicionarse en el ranking y asegurar un espacio.

De clasificar, González llegará con la experiencia y el respaldo de haber conquistado la medalla de oro en los Juegos de San Salvador 2023, donde completó la media maratón en 1 hora, 3 minutos y 50 segundos. Su actuación en Berlín, donde mejoró ese registro en más de dos minutos, muestra una progresión clara que ilusiona de cara a los próximos compromisos.

Para el atletismo guatemalteco, ver a uno de sus representantes competir y destacar entre más de 40 mil corredores de todo el mundo en una de las capitales del deporte europeo es una señal de que el trabajo rinde frutos. Alberto González sigue construyendo su camino hacia Santo Domingo con pasos cada vez más firmes.