Andrew Colley escribe su nombre en la historia del Medio Maratón Internacional de Cobán

Una auténtica fiesta del atletismo se vivió en la edición 50 del Medio Maratón Internacional de Cobán, donde miles de corredores y aficionados se dieron cita para formar parte de una jornada histórica que quedó grabada en la memoria de todos los presentes.

Desde las primeras horas de la mañana, las calles de Cobán y la ruta hacia San Pedro Carchá se llenaron de vida, color y entusiasmo. Familias enteras ocuparon las aceras, balcones y orillas de la carretera para alentar a los protagonistas de una de las pruebas más emblemáticas de Centroamérica. Cuando sonó el disparo de salida, una impresionante marea multicolor comenzó a recorrer el asfalto, regalando una estampa inolvidable en el marco del medio siglo de historia de la competencia.

Tal como se esperaba, la batalla por la victoria comenzó desde los primeros metros. Los corredores élite marcaron un ritmo frenético y no tardaron en conformar el grupo de favoritos. El estadounidense Andrew Colley, dueño del mejor registro entre los participantes (1:00.50), tomó la iniciativa acompañado por el campeón defensor Mario Pacay, el chimalteco José Carlos González, el bareiní Dawit Admasu y el marroquí Aziz Ait.

Kilómetro tras kilómetro, el quinteto protagonizó un emocionante pulso que mantuvo expectantes a los miles de aficionados apostados a lo largo del recorrido. Sin embargo, cuando el reloj marcaba aproximadamente 25 minutos de competencia, Colley decidió lanzar el ataque definitivo.

Con una zancada poderosa y un ritmo demoledor, el estadounidense comenzó a abrir brecha sobre sus perseguidores. Fue en el paso por San Pedro Carchá donde terminó de romper la carrera y emprendió una escapada que nadie pudo neutralizar.

Mario Pacay intentó responder y se convirtió en el rival más cercano, pero Colley administró con maestría su esfuerzo, dominó los exigentes repechos y mantuvo intacta su ventaja hasta ingresar en solitario al majestuoso estadio José Ángel Rossi, donde recibió la ovación de miles de aficionados para coronarse como el campeón de la histórica edición número 50 del Medio Maratón Internacional de Cobán.

Colley ingresó en soledad en el también llamado Ecológico de América, frenando el cronómetro con un tiempo de 01:03.05 y con ello, se convirtió en el primer estadounidense en ganar la competencia.

El récord seguirá en poder del keniata Enos Ketter, ganador del 2003 con tiempo de 1:02.15.

En el segundo puesto ingresó Aziz Ait de Marruecos 1:04.38 y el tercer puesto fue para el guatemalteco José Carlos González 1:04.47 y Mario Pacay cerró en el cuarto puesto.