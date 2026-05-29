Oro para Guatemala: Bryhanna Villatoro se corona campeona panamericana en tiro con arco U18

Guatemala tuvo una destacada jornada este jueves en el Pan American Youth and Masters Championship al conquistar dos medallas en la categoría femenina U18 de arco compuesto. Bryhanna Villatoro se quedó con la medalla de oro y Mariana Saravia completó el éxito nacional al subir al podio con la presea de bronce.

Villatoro se proclamó campeona panamericana luego de imponerse en la gran final a la brasileña Larissa Gimmler con un marcador de 144-137. La arquera guatemalteca mostró solidez durante todo el enfrentamiento y logró marcar diferencias en los momentos decisivos para asegurar el título continental.

La definición del oro estuvo marcada por un cierre sobresaliente de Villatoro. En la última ronda consiguió una puntuación perfecta al conectar tres flechas consecutivas en el 10, una actuación que terminó por sentenciar la final y confirmar su dominio sobre la representante brasileña.

Además del título panamericano, Guatemala celebró la medalla de bronce obtenida por Mariana Saravia en la misma categoría. El doble podio permitió al país cerrar una jornada histórica en el torneo y demostrar el alto nivel competitivo de sus arqueras juveniles.

Los resultados obtenidos por Villatoro y Saravia reflejan el crecimiento que ha tenido el tiro con arco femenino guatemalteco en los últimos años. Ambas deportistas se consolidan como figuras prometedoras dentro de la disciplina y como referentes de la nueva generación del deporte nacional.

El éxito alcanzado en el campeonato continental cobra especial relevancia con la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Gracias a sus actuaciones recientes, Villatoro y Saravia se perfilan como opciones para luchar por medallas en la principal cita regional que se disputará entre el 24 de julio y el 8 de agosto.