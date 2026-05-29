Comunicaciones confirma la continuidad del guardameta Fredy Pérez para el Apertura 2026

Comunicaciones confirmó la continuidad de Fredy Pérez como portero titular para el Torneo Apertura 2026. El guardameta, consolidado como el arquero número uno del conjunto albo, seguirá defendiendo el arco crema en una temporada que estará marcada por una profunda reestructuración bajo la dirección técnica de Marco Antonio Figueroa.

Junto a Pérez, el club también ratificó la permanencia de Arnold Barrios como segundo portero, por lo que ambos conformarán la dupla de guardametas del equipo para el próximo campeonato. La salida de Jorge Moreno dejó a ambos futbolistas como las únicas opciones confirmadas en la portería crema hasta el momento.

Pérez llegó a Comunicaciones en 2015 a las categorías inferiores del club y logró afianzarse como titular. Durante el Torneo Clausura 2026 recibió 31 goles y registró siete porterías a cero, en una campaña en la que los albos fueron eliminados en semifinales por Xelajú MC con un marcador global de 4-2.

La continuidad del guardameta se anuncia en medio de una renovación del plantel. Comunicaciones ya confirmó la baja de siete jugadores como parte del proceso impulsado por Figueroa, quien al finalizar el Clausura 2026 adelantó que al menos 12 futbolistas abandonarían la institución para encarar una nueva etapa de cara al Apertura 2026.

Un proyecto en remodelación

Comunicaciones atraviesa uno de los periodos de mayor transformación de los últimos años. Con 8 bajas confirmadas y una reestructuración impulsada por Marco Antonio Figueroa, la dirigencia trabaja en la conformación de un plantel que le permita volver a competir por los primeros lugares en el Torneo Apertura 2026.

En ese contexto, la continuidad de Fredy Pérez representa un punto de estabilidad para el nuevo proyecto albo. La afición crema estará pendiente de los próximos movimientos del mercado de fichajes, mientras el club define la plantilla con la que buscará recuperar el protagonismo en la Liga Nacional.