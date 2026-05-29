Nicolás Samayoa: “Esperamos poder hacerlos sentir orgullosos de nuestra selección”

Nicolás Samayoa se incorporó esta semana a los entrenamientos de la Selección de Guatemala en el Centro de Alto Rendimiento, luego de conquistar el título del torneo de Clausura 2026 con Municipal. El defensor aseguró que llega motivado para los amistosos contra República Checa y Ecuador en Estados Unidos.

"Siempre es una bendición representar a mi país y estar acá para enfrentar a dos rivales grandes", afirmó Samayoa, quien no ocultó su entusiasmo por volver a vestir la camisola de la Bicolor en una nueva Fecha FIFA.

El zaguero también destacó que estos amistosos reflejan el crecimiento de la selección nacional. "Yo creo que estos dos amistosos hablan de lo bien que hemos hecho las cosas en el pasado, que estas selecciones nos busquen para amistosos", señaló. Además, atribuyó ese avance a la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena.

Samayoa recordó que el trabajo actual tiene la mira puesta en el futuro y aseguró que el objetivo es construir un proceso exitoso rumbo al próximo mundial "Todo este trabajo es para que podamos tener un proceso 2030 exitoso".

También expresó su ilusión por jugar en Estados Unidos y agradeció el respaldo constante de la afición chapina, que suele acompañar masivamente a la selección en territorio estadounidense. "Siempre es una ilusión poder jugar en Estados Unidos, el aficionado chapín se hace sentir y desde ya les agradecemos por llegar siempre a apoyar".

Guatemala busca su primera victoria del año

La incorporación de Samayoa y sus compañeros de Municipal completa la convocatoria de Luis Fernando Tena para esta Fecha FIFA, en la que la Bicolor enfrentará a República Checa el 4 de junio y a Ecuador el 7, ambos partidos en Estados Unidos.

Guatemala afrontará estos compromisos en busca de su primer triunfo del 2026, luego de caer 0-1 ante Canadá en enero y 0-7 contra Argelia en marzo. Los amistosos frente a dos selecciones mundialistas servirán para medir el nivel del equipo de cara al proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030.