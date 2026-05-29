Nueva Santa Rosa vs. Suchitepéquez: fecha, hora y dónde ver el partido por el ascenso a Liga Nacional

El fútbol guatemalteco tiene una cita este sábado 30 de mayo. Nueva Santa Rosa y Suchitepéquez se enfrentarán en el Estadio Pensativo, de Antigua Guatemala, en el partido de repechaje que definirá al segundo equipo en ascender a la Liga Nacional para la temporada 2026-27, acompañando a Deportivo San Pedro, que ya confirmó su boleto de manera directa.

Un solo partido, sin vuelta atrás, definirá cuál de los dos clubes dará el gran salto a la máxima categoría del fútbol guatemalteco. Suchitepéquez llega al repechaje tras disputar la final del Clausura 2026 de la Primera División, donde cayó ante Deportivo San Pedro, lo que le garantizó el derecho a disputar este encuentro decisivo con el medio boleto de ascenso asegurado.

Los Venados de Mazatenango buscarán regresar a la Liga Nacional después de varios años en la Primera División. Nueva Santa Rosa, por su parte, llega con el impulso de ser campeón del Apertura 2025 y con el sueño de conseguir el primer ascenso a la Liga Nacional en la historia del club panelero.

Los datos del partido

Nueva Santa Rosa vs. Suchitepéquez

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Hora: 18.00 horas

Estadio Pensativo, Antigua Guatemala

Dónde ver: Canal Claro 48 de Claro TV y sigue el minuto a minuto a través del EN VIVO de PrensaLibre.com

Venta de boletos: taquillas del estadio desde las 12:00 PM

En juego: Segundo boleto de ascenso a la Liga Nacional 2026-27}

Se espera un lleno total en el Estadio Pensativo, con aficionados de ambas regiones que viajarán a Antigua Guatemala para apoyar a sus equipos. Las entradas tienen un precio único de Q150 para todas las localidades y se venderán únicamente en las taquillas del estadio el mismo día del partido, a partir de las 12 horas. Ambos clubes han recomendado a sus aficionados llegar temprano para no quedarse sin boleto ante la alta demanda esperada.