Argentina mantiene la base campeona: cuántos jugadores del Mundial 2022 repiten y quiénes son las caras nuevas

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Argentina mantiene la base campeona: cuántos jugadores del Mundial 2022 repiten y quiénes son las caras nuevas

Lionel Scaloni confirmó este jueves la nómina que buscará el bicampeonato mundial en Norteamérica con Lionel Messi como gran figura y un grupo que debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

Alejandra Soto

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Lionel Scaloni confirmó este jueves la nómina que buscará el bicampeonato mundial en Norteamérica con Lionel Messi como gran figura y un grupo que debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City. (Foto Prensa Libre: EFE).

Lionel Scaloni hizo oficial este jueves la lista de 26 jugadores que representarán a Argentina en el Mundial 2026. La Albiceleste viaja a Norteamérica con la ilusión de lograr algo que solo consiguieron Italia entre 1934 y 1938 y Brasil entre 1958 y 1962: ser bicampeones mundiales.

El equipo campeón en Qatar 2022 llega al torneo con Lionel Messi como gran figura aunque sabiendo que no parte como el único favorito en una competencia donde Francia, España y otras potencias también aspiran al título.

Argentina debutará en el Grupo J el martes 16 de junio ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City antes de trasladarse a Dallas para sus siguientes dos compromisos de la fase de grupos.

El lunes 22 enfrentará a Austria y el sábado 27 cerrará la fase inicial ante Jordania en el AT&T Stadium, en lo que se presenta como un grupo manejable que debería permitirle a la Albiceleste avanzar a la fase eliminatoria sin mayores contratiempos.

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Los 26 convocados de Argentina para el Mundial 2026

Arqueros:

  • Emiliano Dibu Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso

Defensores:

  • Leonardo Balerdi
  • Nicolás Tagliafico
  • Lisandro Martínez
  • Cristian Cuti Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Facundo Medina
  • Nahuel Molina

Mediocampistas:

  • Leandro Paredes
  • Giovani Lo Celso
  • Rodrigo De Paul
  • Valentín Barco
  • Exequiel Palacios
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández

Delanteros:

  • Julián Álvarez
  • Lionel Messi
  • Nicolás González
  • Thiago Almada
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás Paz
  • José Manuel López
  • Lautaro Martínez

La lista tuvo algunas novedades respecto a las versiones previas que circulaban en los medios argentinos. Scaloni apostó por un grupo equilibrado que combina la experiencia de jugadores como Messi, De Paul, Paredes y Lo Celso con la juventud de nombres como Giuliano Simeone, Nico Paz y Thiago Almada. La presencia de Dibu Martínez pese a la fractura en el dedo que sufrió semanas atrás confirma que el arquero llegará recuperado para el debut mundialista.

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