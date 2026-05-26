Álbum del Mundial 2026: estas son las estampas más cotizadas del mercado

El álbum del Mundial 2026 se convirtió en el más grande en la historia del torneo. Con la expansión a 48 selecciones, los aficionados deberán reunir 980 estampas para completarlo, una cifra récord que supera todas las ediciones anteriores. Además, cada sobre ahora incluye siete estampas y tiene un costo de dos dólares.

Completar el álbum será también mucho más caro para los coleccionistas. En un escenario ideal podría costar unos 280 dólares, aunque especialistas calculan que el gasto real puede elevarse entre 1,000 y 2,000 dólares debido a las estampas repetidas que aparecen durante el intercambio y compra de sobres.

Las estampas más buscadas son las versiones paralelas con bordes especiales en colores plateado, dorado y bronce y las más populares con borde azul, naranja, rojo, púrpura, verde. Estas ediciones limitadas se han convertido en piezas muy cotizadas dentro del mercado secundario y algunas alcanzan precios de miles de dólares entre coleccionistas.

La edición 2026 también incluye novedades especiales como una alianza con Coca-Cola para conseguir 12 estampas extra ocultas en botellas promocionales. Además, algunas cajas contienen estampas “Extra” fuera del álbum tradicional, como la versión dorada de Lionel Messi que ya supera los 200 dólares en ventas.

Las cinco estampas más cotizadas del álbum del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo (Portugal) — Paralela roja: $1,550

(Portugal) — Paralela roja: Erling Haaland (Noruega) — Paralela verde: $995

(Noruega) — Paralela verde: Lamine Yamal (España) — Paralela roja: $600

(España) — Paralela roja: Lamine Yamal (España) — Paralela roja: $575

(España) — Paralela roja: Lamine Yamal (España) — Paralela Blue Crumple: $550

Vale la pena destacar que este será uno de los últimos álbumes bajo la licencia FIFA ya que la empresa perderá los derechos en 2031 cuando Fanatics tome el control de la producción oficial, haciendo de esta edición y la siguiente las últimas de una tradición que comenzó en el Mundial de México 1970 y que ha acompañado a generaciones de aficionados durante más de 55 años.