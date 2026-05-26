¿Llegará Messi al Mundial? Todo lo que se sabe sobre su lesión y su recuperación de cara al torneo

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¿Llegará Messi al Mundial? Todo lo que se sabe sobre su lesión y su recuperación de cara al torneo

El capitán de Argentina sufrió una sobrecarga muscular en el último partido de Inter Miami y se estima que necesitará al menos diez días de recuperación, por lo que su presencia en los amistosos previos al torneo sigue en duda.

Alejandra Soto

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MIAMI (United States), 17/05/2026.- Lionel Messi of Inter Miami warms up before the MLS game between Inter Miami and Portland Timbers at Nu Stadium in Miami, Florida, USA, 17 May 2026. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El capitán de Argentina sufrió una sobrecarga muscular en el último partido de Inter Miami y se estima que necesitará al menos diez días de recuperación, por lo que su presencia en los amistosos previos al torneo sigue en duda. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA).

Las alarmas se encendieron nuevamente en la Selección Argentina tras la molestia muscular que sufrió Lionel Messi durante el último partido de Inter Miami en la MLS. El rosarino pidió el cambio y los estudios médicos confirmaron una sobrecarga muscular que lo mantendrá varios días bajo observación.

Aunque Inter Miami no informó oficialmente el tiempo de recuperación, se estima que Messi necesitará al menos diez días para volver a competir con normalidad. La situación pone en duda su participación en los amistosos de preparación de Argentina antes del Mundial 2026.

La intención del cuerpo técnico de Lionel Scaloni es que el capitán se incorpore la próxima semana a los entrenamientos de la Albiceleste en Estados Unidos. Allí realizará un trabajo especial para intentar llegar en óptimas condiciones al debut mundialista del 16 de junio frente a Argelia en Kansas City.

Por ahora, su presencia en los amistosos ante Honduras el 6 de junio e Islandia el 9 dependerá de cómo evolucione físicamente durante los próximos días. En Argentina priorizan evitar riesgos y buscan que Messi llegue plenamente recuperado al inicio de la Copa del Mundo.

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¿Cuánto tiempo demanda la recuperación?

Una sobrecarga muscular ocurre cuando un músculo trabaja por encima de su capacidad de recuperación y acumula tensión y fatiga. A diferencia de un desgarro, no existe rotura de fibras, aunque sí aparecen molestias como dolor, rigidez y pérdida de movilidad en la zona afectada.

El tratamiento suele incluir reposo relativo, reducción de cargas físicas, fisioterapia y trabajos progresivos de recuperación muscular. Los especialistas advierten que volver demasiado pronto a la competencia puede aumentar considerablemente el riesgo de sufrir una lesión más grave.

Los tiempos de recuperación dependen de la intensidad de la molestia. Las sobrecargas leves pueden resolverse en pocos días, mientras que las moderadas suelen requerir entre una y dos semanas. En el caso de Lionel Messi, el margen hasta el debut de Argentina ante Argelia el 16 de junio todavía permite pensar en una recuperación favorable si la evolución responde positivamente.

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