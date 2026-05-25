Reporte médico de Messi genera expectativa: esto reveló Inter Miami sobre su estado rumbo al Mundial 2026

La alarma se encendió por unas horas en la concentración de la selección de Argentina, luego de que Lionel Messi abandonara el partido del domingo entre Inter Miami y Philadelphia Union por la MLS, aumentando la preocupación de cara al Mundial 2026.

El capitán albiceleste salió al minuto 72 del juego y se dirigió directamente al vestuario, una imagen que generó incertidumbre entre aficionados y cuerpo técnico, especialmente por la cercanía de la convocatoria definitiva que entregará el seleccionador Lionel Scaloni.

Sin embargo, casi 24 horas después, el club de Florida llevó tranquilidad al emitir un primer parte médico descartando una lesión de gravedad.

“Tras someterse a exámenes médicos adicionales este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, informó el club en un comunicado oficial.

El mensaje confirma que no existe una lesión importante, aunque deja abierta la evolución física del astro rosarino.

La acción que encendió las alarmas ocurrió cuando Messi decidió no intervenir en una jugada ofensiva de su equipo y esperó la detención del juego para solicitar el cambio, un gesto que de inmediato disparó especulaciones sobre una posible molestia muscular.

El parte médico fue más cauteloso respecto a los tiempos de recuperación.

“El plazo para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”.

A sus 38 años, Messi se prepara para disputar su última gran cita mundialista, torneo al que llegará con ritmo competitivo. En este 2026 había disputado 16 de los 17 partidos posibles con Inter Miami, perdiéndose únicamente uno por decisión técnica en medio de la actividad internacional.

La noticia representa alivio para Scaloni, quien sabe que necesitará a su máxima figura en plenitud para defender el título conquistado en 2022. El reloj hacia el Mundial sigue corriendo, pero por ahora Argentina respira tranquila.