Del primer gol en 1930 al récord de Qatar 2022: así ha evolucionado el gol en los Mundiales

Corría el minuto 19 del partido inaugural del Mundial de 1930 cuando el francés Lucien Laurent conectó una volea de pierna derecha y venció la portería de México para marcar el primer gol en la historia de las Copas del Mundo.

Desde aquel momento en Uruguay, hace casi un siglo, el fútbol mundialista ha acumulado 2 mil 720 goles en 974 partidos disputados a lo largo de 22 ediciones del torneo.

Más de 1 mil 400 futbolistas han dejado su nombre en la lista de goleadores mundialistas, entre ellos leyendas como Pelé, Diego Armando Maradona, Bobby Charlton y James Rodríguez.

A lo largo de la historia también quedaron grabados goles simbólicos, como el tanto número 1 mil anotado por el neerlandés Rob Rensenbrink en Argentina 1978 o el gol 2 mil, firmado por el sueco Marcus Allbäck en Alemania 2006.

El crecimiento goleador del torneo ha ido de la mano con la expansión de la Copa del Mundo. Las dos primeras ediciones apenas registraron 70 goles cada una, mientras que Francia 1998 fue el primer Mundial en superar la barrera de los 150 tantos.

La cifra más alta llegó en Qatar 2022, torneo que estableció un récord histórico con 172 goles anotados. Sin embargo, el Mundial con mejor promedio goleador sigue siendo Suiza 1954, donde se registraron 5.38 goles por partido, una marca que permanece intacta.

Entre las selecciones más goleadoras en la historia de los Mundiales destaca Brasil, líder histórico con 237 anotaciones.

Alemania aparece muy cerca con 232 goles, mientras que Argentina ocupa el tercer lugar con 152, Francia, curiosamente autora del primer gol en la historia del torneo, acumula 136 anotaciones.

La Copa del Mundo también ha dejado récords relacionados con la edad de los goleadores. Pelé continúa siendo el futbolista más joven en marcar en un Mundial, luego de anotar con apenas 17 años y 239 días en Suecia 1958.

En el otro extremo aparece el camerunés Roger Milla, quien se convirtió en el goleador más veterano al marcar con 42 años y 39 días en Estados Unidos 1994. De cara al Mundial de 2026, el crecimiento del torneo a 48 selecciones y 104 partidos amenaza con romper varios registros históricos de anotación.

El nuevo formato en Estados Unidos, México y Canadá promete más partidos, más oportunidades y posiblemente una nueva lluvia de goles en la máxima cita del fútbol. Sin embargo, ninguno tendrá el mismo peso histórico que aquel disparo de Lucien Laurent en el minuto 19 de Uruguay 1930, porque el primer gol de un Mundial solo ocurre una vez.