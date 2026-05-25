España sorprende con su convocatoria para el Mundial 2026 liderada por Lamine Yamal

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, ya tiene su equipo de 26 hombres para aspirar a todo en el Mundial 2026, en el que mantuvo la base prevista, liderada por Lamine Yamal, e incluyó diez novedades respecto a la Eurocopa 2024, entre ellas Joan García, Marc Pubill, Eric García, Pablo Páez ‘Gavi’, Víctor Muñoz o Borja Iglesias.

La convocatoria, revelada por el técnico en Madrid, está compuesta por los porteros Unai Simón, David Raya y Joan García; los defensas Pedro Porro, Marcos Llorente, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Aymeric Laporte, Álex Grimaldo y Marc Cucurella; los centrocampistas Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Gavi, Mikel Merino, Dani Olmo y Álex Baena; los extremos Lamine Yamal, Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Nico Williams; y los delanteros Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.

No hay sitio, más allá de la baja por lesión de Fermín López y la retirada de Jesús Navas, para Álex Remiro, Dani Carvajal, Dani Vivian, Robin Le Normand, Nacho Fernández, Joselu Mato, Álvaro Morata ni Ayoze Pérez, todos ellos campeones de Europa en Alemania 2024; tampoco para Dean Huijsen o Pablo Fornals, que apuntaban a ella, además de Pablo Barrios, Carlos Soler, Alberto Moleiro o Gonzalo García, entre otros.

Superado el mediodía de este lunes, a 21 días del estreno del 15 de junio en Estados Unidos, Canadá y México 2026 contra Cabo Verde en Atlanta, el entrenador reveló una lista previsible, con algunas sorpresas, pero siempre casi todo dentro del camino esperado, con el único contratiempo de la lesión de Fermín.

Jesús Navas, campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012 y 2024, inició la cuenta atrás para desvelar la lista.

A las 12.37 de la mañana en España, en el edificio Telefónica de la capital de España, comenzó el vídeo. Habló Luis de la Fuente, aparecieron transistores e intervino también el rey Felipe VI.

“Esta convocatoria no es mía es de todo”, dijo el seleccionador.

Y continuó Felipe VI: “Porque la selección española no sólo pertenece a los que están en el campo, pertenece a quienes madrugan cuando no ha salido el sol, a quienes cuidan nuestras calles y cuidan de nosotros, a quienes recorren cada rincón del país, a quienes salen a la mar cuando todo aún está en silencio, a quienes sueñan mirando al cielo…”

“También pertenece a quienes disfrutaron con nosotros y hoy ya no están, pero siguen aquí en cada recuerdo, en cada gol, porque hay algo que no se ve, pero se siente: un país unido, empujando en la misma dirección, un latido que no se detiene, una voz que nunca se apaga, porque cuando juega nuestra selección jugamos todos”, añadió, antes de los ciudadanos que recitaron un nombre cada uno para la lista para el Mundial de 2026 de De la Fuente.

La irrupción de Joan García, Eric García y Pubill

Por líneas, el equipo de España es de plenas garantías; desde la portería, con la inclusión de Joan García, el mejor portero y el campeón de la última Liga con el Barcelona, en su primer año en el club azulgrana, junto a los seguros Unai Simón, con la condición de titular para el Mundial 2026, y David Raya, con su imponente curso en el Arsenal.

Entre los tres anda el juego en la línea que ha suscitado más debate en los últimos tiempos. No estará Álex Remiro, el portero de la Real Sociedad, también protagonista de una buena temporada, campeón de la Eurocopa 2024 e inamovible de las convocatorias desde noviembre de 2023, pero sin sitio en el Mundial entre la irrupción de Joan García.

El centro de la defensa incitaba a la duda. Lo resolvió el técnico con la convicción que tiene en Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, el relanzamiento de Eric García en este curso con el Barcelona, además con su polivalencia, y la irrupción imponente que ha representado esta temporada tanto Marc Pubill, en el Atlético de Madrid. Va directo al Mundial 2026.

Los laterales estaban claros. El derecho, con Marcos Llorente (ya disputó el Mundial 2022 con Luis Enrique Martínez) y Pedro Porro, también novedades respecto a la Eurocopa 2024, y el izquierdo, con Marc Cucurella y Álex Grimaldo, los dos campeones continentales con Luis de la Fuente en 2024. Dani Carvajal ya no estaba ni en la prelista.

El primer Mundial de Lamine Yamal

Igual de definido estaba el medio centro, con Rodrigo Hernández y Martín Zubimendi, y varias de las posiciones en esa línea: Pedri González, Álex Baena, Dani Olmo, Fabián Ruiz y Mikel Merino -ya recuperados estos dos últimos de sus lesiones y vigentes en el París Saint Germain y el Arsenal, respectivamente, rumbo a la final de la Liga de Campeones-, a los que se suma Gavi, al que una lesión lo apartó de la Eurocopa de 2024. Irá al Mundial.

Ya tiene experiencia en ese torneo. Ya fue a Catar 2022, como Unai Simón, David Raya, Laporte, Eric García, Rodrigo, Marcos Llorente, Pedri, Ferran Torres, Yeremy Pino, Dani Olmo y Nico Williams.

Es el primer Mundial de Lamine Yamal, que era fijo en la lista. Los plazos de recuperación de la lesión muscular sufrida el pasado 22 de abril, lo dirigen al torneo de los torneos. Su evolución determinará cuándo entra en acción, si ya en el debut con Cabo Verde o más adelante.

A su lado, como opciones para los extremos se mantiene Nico Williams, también en proceso de recuperación, junto a Yeremy Pino y Víctor Muñoz, que se estrenó en marzo y ya va rumbo al Mundial.

Y, como delanteros, ya eran indudables tanto Mikel Oyarzabal, el máximo goleador de la era Luis de la Fuente, con 18 goles en 31 encuentros a sus órdenes, once en sus diez partidos más recientes, como Ferran Torres, el mejor anotador nacional de LaLiga con Lamine Yamal.

Además de ellos, campeones de Europa en 2024, con el gol decisivo de Oyarzabal en la final contra Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín, De la Fuente incluyó a Borja Iglesias, tras relanzarse en el Celta a sus 33 años, junto al entrenador Claudio Giráldez. Ha marcado 18 goles este curso.

El desafío es ser campeón. Primero espera Cabo Verde, después Arabia Saudí y finalmente Uruguay, en la primera fase. Más allá, la creciente exigencia dependerá primero de su clasificación y después del desenlace del resto de los grupos. Antes de todo, en cualquier caso, se preparará con sendos amistosos ante Irak, el 4 de junio en el estadio Riazor de A Coruña, y Perú, el 8 de junio en la ciudad mexicana de Puebla.

España está entre las favoritas al título, pero avisada de antemano: su único Mundial, todavía irrepetible por fútbol, rendimiento y éxito, fue en 2010. Desde entonces, no ha ido más allá de los octavos de final, su límite tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022. En Brasil 2014, cuando defendió el campeonato, se cayó incluso en la fase de grupos.