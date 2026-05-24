Así celebró Municipal su histórico título 33 en El Trébol este domingo

La espera terminó y la fiesta llegó a la capital. Municipal regresó este domingo a la Ciudad de Guatemala tras conquistar el histórico título 33 en el Mario Camposeco de Quetzaltenango y a partir de las 1:00 PM los jugadores, cuerpo técnico y directivos se reunieron con cientos de aficionados que se hicieron presentes en el Estadio Manuel Felipe Carrera El Trébol vestidos con sus camisetas rojas y azules para recibir a sus campeones.



La celebración fue el desahogo de una afición que esperó pacientemente este momento luego de ver frustradas dos finales consecutivas ante Antigua GFC en el Clausura y Apertura 2025.

La 33 se hizo esperar pero llegó con más sabor. Municipal no conquistaba un título desde el Clausura 2024 bajo la dirección de Sebastián Bini y las dos derrotas consecutivas en finales ante los coloniales habían generado una deuda pendiente con una afición que nunca dejó de creer en su equipo. Este domingo en El Trébol esa deuda quedó saldada con creces cuando los jugadores levantaron el trofeo ante el rugido de la afición escarlata que llenó los alrededores del estadio para ser parte de un momento histórico que convierte a Municipal en el club más ganador del fútbol guatemalteco superando a Comunicaciones.

Byron Baiza / PL

Tras la ceremonia oficial en El Trébol los Rojos continuaron la celebración recorriendo las calles de la zona 3 capitalina a bordo de una chiva donde los jugadores alzaron el trofeo y festejaron junto a su afición en las calles. Los jugadores compartieron el momento con sus familias en una celebración que combinó la alegría deportiva con el calor humano de un grupo que a lo largo de toda la temporada demostró ser un equipo unido dentro y fuera del campo.

Una corona que cierra un ciclo

La celebración del título 33 tiene un significado especial que va más allá del campeonato en sí. Municipal se convierte este domingo en el club más ganador de la historia del fútbol guatemalteco superando a Comunicaciones en un logro que tardó décadas en llegar y que llegó precisamente en cancha del rival más difícil del país en el Mario Camposeco de Quetzaltenango. El técnico Mario Acevedo, primer estratega nicaragüense en ganar un título con los Rojos, se une a la lista de entrenadores que han hecho historia con la institución escarlata.

La celebración también fue especial para los jugadores que vivieron las dos finales perdidas ante Antigua GFC y que esta vez pudieron levantar el trofeo que se les había escapado en dos oportunidades. José Morales, autor del gol del título en el Mario Camposeco, festejó en El Trébol con la emoción de quien sabe que cumplió el deseo más importante que le pidió su mamá antes de saltar al campo en la final.

Byron Baiza / PL

Con la 33 en el bolsillo Municipal cierra uno de los capítulos más importantes de su historia y abre una nueva era que comenzará en el Torneo Apertura 2026 donde los Rojos defenderán el título como el club más ganador del balompié guatemalteco con una afición que este domingo demostró que el cariño por los colores escarlatas no tiene límites ni fronteras.