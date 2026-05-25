Qué récord histórico de Brasil y Alemania no podrá alcanzar Argentina en el Mundial 2026

Brasil y Alemania, las dos selecciones más poderosas y constantes en la historia de los Mundiales, comparten un récord que seguirá intacto al menos hasta 2030: ambos equipos lograron encadenar 18 partidos consecutivos anotando gol en la Copa del Mundo.

La marca refleja el enorme poder ofensivo que históricamente han mostrado brasileños y alemanes en el torneo más importante del fútbol. Actualmente, la selección con la mejor racha activa es Argentina, vigente campeona del mundo, que acumula nueve partidos seguidos marcando en Mundiales.

La Albiceleste anotó en sus últimos dos encuentros de Rusia 2018 y en los siete partidos que disputó en Qatar 2022. Sin embargo, aunque marque en todos sus posibles ocho partidos del Mundial 2026, llegaría únicamente a 17 juegos consecutivos, uno menos que el récord compartido por Brasil y Alemania.

La histórica racha brasileña comenzó desde su debut en la Copa del Mundo en Uruguay 1930 y se extendió hasta Suecia 1958. La seguidilla terminó en la fase de grupos de ese torneo con un empate sin goles frente a Inglaterra.

Alemania logró la misma marca en dos etapas distintas. La primera fue entre Italia 1934 y Chile 1962, cuando Italia frenó la racha tras un empate 0-0.

La segunda cadena alemana se dio entre México 1986 y Francia 1998, hasta que Croacia sorprendió al conjunto germano con una goleada 3-0 en cuartos de final.

En el plano individual también existen registros históricos relacionados con la regularidad goleadora. El francés Just Fontaine, en Suecia 1958, y el brasileño Jairzinho, en México 1970, lograron marcar en los seis partidos que disputaron en sus respectivos torneos, una marca que sigue vigente.

Detrás de ellos aparecen grandes figuras históricas como Gerd Müller, Eusébio, Teófilo Cubillas, Rivaldo, James Rodríguez y Hristo Stoichkov, quienes consiguieron anotar en cinco partidos consecutivos en Mundiales.

De cara al Mundial 2026, el argentino Lionel Messi aparece como uno de los futbolistas que podría acercarse a ese récord, ya que cerró Qatar 2022 anotando en cuatro encuentros seguidos ante Australia, Países Bajos, Croacia y Francia.

Otros delanteros como Kylian Mbappé y Erling Haaland también buscarán dejar su huella goleadora en el próximo Mundial y acercarse a las históricas marcas individuales y colectivas que aún dominan Brasil y Alemania.