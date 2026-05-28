Mastantuono quedaría fuera de la lista de Argentina para el Mundial 2026

Franco Mastantuono podría quedar fuera de la lista definitiva de Argentina para el Mundial 2026. El mediocampista del Real Madrid no tendría asegurado un lugar entre los 26 convocados que Lionel Scaloni anunciará antes del domingo, pese a haber sido tomado en cuenta en recientes llamados de la Albiceleste.

El joven argentino no logró consolidarse en su primera temporada con el Real Madrid. Mastantuono disputó 23 partidos en LaLiga con un gol y ninguna asistencia, además de ocho encuentros en Champions League con otro tanto, números que no terminaron de convencer al cuerpo técnico argentino.

“Todavía tenemos dudas que terminaremos de resolver estos días”, afirmó Scaloni al ser consultado sobre la convocatoria. En la posición del mediocampista aparecen futbolistas con mejor presente y más experiencia en la Selección, como Enzo Fernández, Nico Paz, Gio Lo Celso, Emiliano Buendía y Nico González.

Pese a ello, Mastantuono todavía mantiene opciones de asistir al Mundial. El jugador ya entrena en Buenos Aires bajo supervisión del cuerpo técnico argentino y una eventual exclusión respondería a una decisión táctica. Además, podría entrar en la lista si alguno de los jugadores lesionados no logra recuperarse a tiempo.

Una decisión que se resolverá este fin de semana

El futuro de Franco Mastantuono en el Mundial 2026 se definirá en los próximos días, cuando Lionel Scaloni anuncie la lista oficial de 26 jugadores de Argentina. Dentro de la AFA existen opiniones divididas sobre la inclusión del joven mediocampista del Real Madrid.

Mientras algunos consideran que todavía necesita consolidar su crecimiento futbolístico, otros creen que su presencia en la convocatoria ayudaría a integrarlo al grupo antes del debut mundialista del 16 de junio ante Argelia. Lo cierto es que su irregular temporada en el Real Madrid terminó afectando sus opciones en el momento más importante de su carrera.