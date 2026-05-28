Récord histórico: tarjeta única de Cristiano Ronaldo se vende por 1.35 millones de dólares

El mercado del coleccionismo deportivo volvió a romper récords con una tarjeta de Cristiano Ronaldo. Una pieza única de la serie Panini Kaboom 2018 fue vendida por 1.35 millones de dólares en una transacción privada realizada por Fanatics Collect, la cifra más alta pagada por una tarjeta del astro portugués.

La tarjeta corresponde a una edición verde 1 de 1, lo que significa que solo existe un ejemplar en el mundo. La pieza muestra a Ronaldo durante su etapa en la Juventus y recibió la calificación perfecta PSA 10, otorgada por la empresa Professional Sports Authenticator.

La venta convirtió a esta tarjeta en la segunda más cara en la historia del futbol. El único registro superior pertenece a una tarjeta de novato de Lionel Messi valorada en 1.5 millones de dólares, mientras que la de Pelé había sido la primera en superar el millón con 1.33 millones.

El récord anterior de Cristiano Ronaldo se había establecido apenas días antes, cuando otra de sus tarjetas fue vendida por 420 mil dólares. El auge del mercado coincide con la expectativa por el Mundial 2026, torneo en el que el portugués disputará su sexta Copa del Mundo con Portugal.

Una pieza exclusiva con historia

El set multideportivo Panini Kaboom 2018 no fue distribuido mediante sobres tradicionales. La colección, compuesta por 50 jugadores, se entregó como recompensa dentro del programa Panini Rewards, lo que aumentó todavía más su exclusividad.

Las tarjetas Kaboom comenzaron a producirse en el 2013, pero fue en el 2018 cuando apareció la variante paralela verde 1 de 1. Desde entonces, estas piezas se convirtieron en algunas de las más codiciadas dentro del coleccionismo deportivo.

Aunque la identidad del comprador no fue revelada, el vendedor confirmó que adquirió la tarjeta en marzo del 2024 antes de cerrar la histórica transacción. La operación despertó gran interés en el mundo del coleccionismo deportivo debido al valor récord alcanzado por la pieza y a la exclusividad de tratarse de una tarjeta única en el mundo.