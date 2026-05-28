Suchitepéquez vs. Nueva Santa Rosa: cómo comprar boletos para el partido por el ascenso a Liga Nacional

El partido de repechaje por el segundo boleto de ascenso a la Liga Nacional entre Suchitepéquez y Nueva Santa Rosa ya tiene todos sus detalles definidos y la venta de entradas no será la excepción.

El único método para adquirir boletos será de manera presencial en las taquillas del Estadio Pensativo de Antigua Guatemala el mismo día del partido este sábado 30 de mayo a partir de las 12:00 del mediodía, por lo que no habrá preventa ni venta en línea para este encuentro que definirá al segundo equipo en ascender a la Liga Nacional para la temporada 2026-27.

El precio de las entradas será de Q150 para todas las localidades sin distinción de sector en lo que representa un precio parejo para un partido de esta magnitud. Nueva Santa Rosa jugará administrativamente como local y ocupará la tribuna techada del Pensativo mientras que Suchitepéquez tendrá asignado el sector de preferencia.

Los Paneleros vestirán de verde y los Venados con su tradicional uniforme azul y blanco en un duelo que promete un ambiente de fiesta con aficionados de ambas regiones haciendo el viaje hasta la Ciudad Colonial.

Los datos del partido

Suchitepéquez vs. Nueva Santa Rosa

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Horario: 6:00 PM hora Guatemala

Estadio Pensativo, Antigua Guatemala

Precio único: Q150 todas las localidades

Venta: taquillas del estadio desde las 12:00 PM el día del partido

En juego: Segundo boleto de ascenso a la Liga Nacional 2026-27

Se estima un lleno total en el Estadio Pensativo con la llegada de aficionados de Mazatenango y Santa Rosa que harán el viaje a Antigua Guatemala para apoyar a sus equipos en el partido más importante de la temporada para ambas instituciones. Ante esa expectativa ambos clubes han llamado a sus aficionados a viajar con tiempo y llegar temprano a las taquillas para no quedarse sin boleto ya que las entradas se agotarán rápidamente una vez que abran las taquillas al mediodía.