Daniel Méndez sueña con debutar con Selección Guatemala: “Sería algo muy especial”

La Selección Nacional de Guatemala continúa con sus entrenamientos con miras a los próximos compromisos internacionales correspondientes a la última fecha FIFA de junio, previa a la Copa del Mundo. Aunque la Bicolor no logró clasificar al torneo, disputará dos amistosos de alta exigencia ante selecciones ya clasificadas.

El conjunto dirigido por Luis Fernando Tena se medirá con la República Checa, que compartirá grupo en el Mundial con México, Sudáfrica y Corea del Sur. Además, Guatemala enfrentará a Ecuador, selección sudamericana que integrará el grupo E junto a Curazao, Alemania y Costa de Marfil. Ambos rivales representan una prueba importante para el combinado nacional.

La preparación se ha desarrollado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde los seleccionados han trabajado durante las últimas tres semanas bajo la dirección del estratega mexicano. Conforme avanzan los días, Tena ha sumado jugadores a la convocatoria y actualmente cuenta con 19 futbolistas en los entrenamientos.

Entre los nombres destacados figuran Jehú Fajardo, Arián Recinos, Jefry Bantes, John Méndez y Daniel Méndez, quienes fueron tomados en cuenta tras sus actuaciones en sus respectivos clubes, pese a no haber tenido oportunidades en procesos anteriores. Por otro lado, Harim Quezada, Widvin Tebalán, Raúl Calderón y César Calderón, pese a su buen rendimiento, no fueron convocados en esta ocasión.

Uno de los rostros nuevos es el delantero juvenil Daniel Méndez, quien milita en el Pachuca de la Liga MX. Sobre su llamado a la selección, Méndez expresó su alegría y compromiso con el equipo nacional. “Muy contento, muy agradecido con Dios y el cuerpo técnico que me dio esta oportunidad. Haré todo lo posible para demostrarle al técnico que puedo ser aquí”, declaró el atacante de 20 años.

Reconoció que con este llamado a la Selección Mayor, buscará aprender del resto del equipo mayor y demostrar el nivel futbolístico que ha logrado desarrollar. Se mostró optimista por saltar a la cancha en los partidos internacionales ante selecciones mundialistas, y así debutar con el equipo mayor. “Voy a estar listo”, declaró.

Finalmente, Méndez habló sobre lo que significaría debutar con la selección absoluta: “Yo creo que para todos los niños es un sueño estar aquí en Selección y para debutar. Sería algo muy especial para mí y para mi familia ahí presente. Ojalá llegue el momento”, expresó.



