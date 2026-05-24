Gran actuación de Sergio Chumil: quinto en la general del GP Beiras e Serra da Estrela en Portugal

Sergio Chumil cerró con una destacada actuación su participación en el GP Beiras e Serra da Estrela de Portugal. El ciclista guatemalteco del equipo Burgos Burpellet BH finalizó quinto en la clasificación general, a solo 24 segundos del colombiano Jesús Peña, ganador de la competencia. Además, sus compañeros Eric Fagúndez y Hugo de la Calle terminaron noveno y decimotercero respectivamente.

La jornada decisiva fue la tercera y última etapa, un recorrido de 186 kilómetros entre Gouveia y Guarda con el exigente ascenso al Alto da Torre como punto principal. Chumil volvió a destacar en la montaña, el mismo puerto donde ganó una etapa histórica en la Vuelta a Portugal 2024.

El guatemalteco integró la fuga del día junto al italiano Domenico Pozzovivo y el portugués Diogo Gonçalves. Sin embargo, en los kilómetros finales otros corredores lograron conectar con el grupo escapado, lo que terminó definiendo el desenlace de la etapa con Chumil cruzando la meta en la sexta posición.

Clasificación general final

Jesús Peña — 14:13:07

Alexis Guérin — +00:03

Domenico Pozzovivo — +00:06

Pedro Silva — +00:09

Sergio Chumil — +00:24

Santiago Umba — +00:35

Sergio Henao — +00:39

Fábio Costa — +00:41

Antonio Fagúndez — M.T.

Louis Sutton — M.T.

Con este resultado, Sergio Chumil continúa consolidándose como uno de los ciclistas guatemaltecos más destacados en Europa. El pedalista chapín mantiene una temporada positiva y sigue sumando actuaciones importantes en competencias de alto nivel dentro del calendario europeo.