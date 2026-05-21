Sergio Chumil representará a Guatemala en el GP Beiras e Serra da Estrela en Portugal

El ciclista guatemalteco Sergio Chumil volverá a la competencia internacional esta semana al disputar el Gran Premio Beiras e Serra da Estrela en Portugal. Chumil defenderá los colores del Burgos Burpellet BH en una prueba de tres etapas que se celebrará del 22 al 24 de mayo.

La carrera arrancará con una exigente primera etapa de 193 kilómetros entre Mêda y Fornos de Algodres, un recorrido que pondrá a prueba al pelotón desde el inicio. El sábado se disputará la segunda jornada con 175 kilómetros entre Sabugal y Fundão, donde las subidas podrían marcar diferencias importantes en la clasificación general.

La etapa decisiva llegará el domingo con un recorrido de 186 kilómetros y el ascenso a Torre, uno de los puertos más emblemáticos de Portugal. Este ascenso tiene un significado especial para Chumil, quien logró conquistarlo durante la Vuelta a Portugal 2024 en una de las actuaciones más destacadas de su carrera.

El Burgos Burpellet BH afrontará la competencia con una alineación joven y competitiva encabezada por Eric Fagúndez, Carlos García Pierna y Sergio Chumil. El equipo será dirigido por Jesús Ezquerra y buscará protagonismo en las montañas portuguesas apoyado también por Adrián Fajardo, Sinuhé Fernández, Hugo de la Calle y Jambaljamts Sainbayar.

Chumil en un buen momento

La participación de Sergio Chumil en el GP Beiras e Serra da Estrela llega en uno de los mejores momentos de su carrera en Europa. El ciclista guatemalteco viene de finalizar en la undécima posición de la clasificación general de la Vuelta a Asturias 2026, consolidando su crecimiento dentro del pelotón internacional.

Además, el conocimiento que tiene sobre el ascenso a Torre podría convertirse en un factor clave durante la etapa decisiva del domingo. Chumil ya conquistó ese puerto en la Vuelta a Portugal 2024 y ahora buscará volver a destacar en una de las montañas más emblemáticas del ciclismo portugués.