Mariandree Chacón rompe dos récords nacionales y brilla en el atletismo internacional

Mariandree Chacón atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva luego de imponer dos récords nacionales en competencias internacionales disputadas en Estados Unidos. La velocista guatemalteca volvió a destacar en las pruebas de velocidad y confirmó el crecimiento que ha mostrado en los últimos años.

La atleta chapina registró un tiempo de 11.51 segundos en los 100 metros femeninos y posteriormente marcó 23.44 segundos en los 200 metros planos. Ambas marcas le permitieron establecer nuevos récords nacionales en cuestión de pocos días y consolidarse como la principal referente del sprint femenino guatemalteco.

Los resultados de Chacón representan un avance importante para el atletismo nacional en pruebas de velocidad, una disciplina donde Guatemala busca seguir creciendo a nivel internacional. Sus tiempos también la colocan entre las velocistas más destacadas de la región centroamericana.

Las actuaciones de la guatemalteca llegan en un momento positivo para el deporte nacional, que en los últimos años ha sumado resultados importantes fuera del país. Chacón ahora aparece como una de las atletas chapinas con mayor proyección de cara a las próximas competencias internacionales.

Nuevos retos en camino

Además de romper dos récords nacionales, Mariandree Chacón elevó el nivel competitivo del atletismo guatemalteco en pruebas de velocidad. Sus marcas reflejan un proceso de crecimiento sostenido y la consolidan como una de las figuras más importantes del deporte nacional.

El rendimiento mostrado en Estados Unidos también fortalece las aspiraciones de Guatemala en futuros eventos regionales. La velocista chapina buscará trasladar este gran momento a competencias de mayor exigencia durante el próximo ciclo deportivo.

Con la mirada puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, Chacón se perfila como una de las principales esperanzas de medalla para Guatemala en las pruebas de velocidad, gracias al nivel que ha mostrado en los últimos meses.