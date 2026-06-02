Suchitepéquez ya trabaja en refuerzos para la Liga Nacional tras lograr el ascenso ante Nueva Santa Rosa

El Deportivo Suchitepéquez no perdió tiempo después de conseguir uno de los objetivos más importantes de los últimos años. Luego de vencer 3-1 a Nueva Santa Rosa el pasado sábado y asegurar su regreso a la Liga Nacional, la dirigencia venada ya comenzó a planificar la temporada 2026-2027, en la que buscará consolidarse nuevamente en la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

El presidente del club, Carlos Estuardo Villagrán López, confirmó que las primeras reuniones para definir el futuro del equipo comenzaron apenas unas horas después de la celebración del ascenso, con el objetivo de estructurar un proyecto competitivo para afrontar los torneos Apertura 2026 y Clausura 2027.

“Nosotros no queremos llegar únicamente a participar. Queremos conformar un equipo competitivo que pueda mantenerse muchos años en Liga Nacional. Gracias a Dios ya vivimos una experiencia similar hace algunos años y sabemos la responsabilidad que implica estar en la máxima categoría”, expresó Villagrán.

El dirigente recordó que el ascenso era una meta largamente esperada por la afición venada, pues pasaron ocho temporadas en la Primera División. Según explicó, el respaldo de los seguidores fue uno de los factores que impulsó al plantel durante la campaña.

“Era algo muy deseado y anhelado por la gente. La afición se identificó con este grupo de jugadores y con el cuerpo técnico. Ver el estadio lleno y a toda esa gente acompañando al equipo fue una motivación enorme para todos”, comentó.

Continuidad para Erick González

Uno de los primeros temas que la directiva busca resolver es la continuidad del entrenador Erick González, quien condujo al equipo durante la campaña del ascenso.

Villagrán aseguró que la intención es mantener el proceso que permitió el regreso a la Liga Nacional y que las conversaciones con el estratega ya se encuentran avanzadas.

“Ese es nuestro objetivo. Queremos darle continuidad al proceso y estamos trabajando para llegar a un acuerdo. Creemos que es importante mantener una línea de trabajo y aprovechar todo lo que se construyó durante este torneo”, indicó.

Mantener una base del plantel

Respecto a los futbolistas que consiguieron el ascenso, el presidente explicó que la institución pretende conservar una base importante del grupo, aunque será el cuerpo técnico el que tenga la última palabra sobre la conformación definitiva de la plantilla.

“Por respeto a los jugadores primero queríamos terminar el torneo y luego sentarnos a analizar cada caso. Creemos que puede mantenerse al menos un 50 por ciento del grupo, pero eso lo definiremos junto con el entrenador”, afirmó.

El dirigente destacó el compromiso mostrado por los jugadores durante toda la temporada y aseguró que gran parte del éxito obtenido se debe a la unión que existió dentro del vestuario.

“Fue un grupo muy comprometido. Todos entendieron el objetivo y trabajaron para alcanzarlo. Hubo momentos difíciles, lesiones y partidos complicados, pero nunca dejaron de creer”, señaló.

Refuerzos nacionales y extranjeros

Uno de los desafíos más importantes para Suchitepéquez será reforzar el equipo en un mercado donde la mayoría de clubes ya avanzó en la contratación de jugadores.

A pesar de ello, Villagrán aseguró que la directiva ya trabaja en la búsqueda de refuerzos nacionales y extranjeros que permitan elevar el nivel competitivo de la plantilla.

“Sabemos que llegamos de últimos al mercado porque acabamos de ascender, pero eso no puede ser una excusa. Ya estamos trabajando en las plazas de extranjeros y en jugadores nacionales que puedan venir a fortalecer el grupo”, explicó.

El presidente reconoció que la exigencia de la Liga Nacional es distinta a la de la Primera División y que será necesario incrementar la profundidad del plantel para competir durante toda la temporada.

Cantera y visorías

La planificación de la temporada no se limitará al primer equipo. La directiva también pretende fortalecer las categorías juveniles mediante visorías en diferentes municipios de Suchitepéquez y del litoral del Pacífico.

“Queremos darle la oportunidad a todos los jóvenes de la región. Vamos a realizar visorías y seguir fortaleciendo nuestras categorías inferiores porque creemos que ahí está el futuro del club”, comentó Villagrán.

Otro de los aspectos en los que trabaja la institución es la búsqueda de nuevos patrocinadores para afrontar las exigencias económicas que representa la Liga Nacional.

Según explicó el dirigente, ya existen conversaciones avanzadas con varias empresas interesadas en apoyar al equipo tras su regreso a la máxima categoría.

“Hay tres o cuatro empresas con las que ya tenemos acercamientos importantes. Muchas estaban esperando que Suchitepéquez estuviera nuevamente en Liga Nacional para sumarse al proyecto”, afirmó.

Además, la directiva contempla mejoras en el estadio Carlos Salazar Hijo, especialmente en temas de iluminación, servicios para los aficionados y adecuaciones que permitan cumplir con los requerimientos de la Liga Nacional.

“Queremos que nuestra afición tenga las mejores condiciones posibles y que los equipos visitantes encuentren un estadio en óptimas condiciones. Vamos a trabajar para mejorar lo que sea necesario”, concluyó Villagrán.

Con el ascenso ya asegurado, Suchitepéquez inicia una nueva etapa en su historia. La misión ahora será conformar un equipo capaz de competir en la Liga Nacional y devolver al club el protagonismo que históricamente ha tenido en el fútbol guatemalteco.