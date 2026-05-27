“El equipo ya está armado”: Tapia habla del reto de Antigua en la Copa Centroaméricana

La Copa Centroamericana del 2026 ya tiene definidos sus cuatro grupos, lo que marca el inicio del camino para los clubes del área en el torneo más importante del areá de centroamerica. Guatemala contará con cuatro representantes en la competición, Municipal, ,Antigua GFC, Xelajú MC y Deportivo Mixco.

El sorteo, celebrado el martes, dejó emparejamientos equilibrados y altamente competitivos. Sin embargo, en una primera lectura, el grupo dónde quedo el conjunto de la Antigua GFC destaca como el más complejo de la fase de grupos, catalogado como el “grupo de la muerte”.

En este formato, únicamente los dos primeros equipos de cada sector avanzarán a la siguiente fase, por lo que cada punto será determinante y cualquier error podría costar la eliminación de forma prematura del torneo.

El conjunto colonial quedó encuadrado en un grupo de alto nivel junto con Herediano y Marathón —vigentes campeones de Costa Rica y Honduras—, así como Real Estelí, de Nicaragua, y Alianza, de El Salvador, dos clubes con amplia experiencia internacional. Se trata de una zona en la que todos los equipos tienen argumentos para competir, lo que obliga a los aguacateros a rozar la perfección si desean avanzar.

Pese a la exigencia del grupo, el técnico argentino Mauricio Tapia se mostró confiado en las capacidades de su equipo. En declaraciones brindadas a Prensa Libre, el estratega analizó el reto y valoró el crecimiento competitivo del club panza verde.

“Creo que es un grupo bastante exigente. Herediano es un equipo que, bajo las directrices de Giacone, siempre se defiende muy bien mientras ataca. Es difícil agarrarlos desorganizados en transiciones. Son equilibrados y tienen un peso ofensivo importante. Es un equipo bastante fuerte”, manifestó Tapia, quien destacó el nivel del conjunto costarricense".

“Real Estelí, con Diego Vázquez, es un equipo que apela, al juego directo, a ganar la segunda pelota, tratar de arrinconar al rival y evitar cualquier tipo de transición que los agarre descompensados. Alianza y nosotros estamos en una reestructuración. Alianza no solo hizo muchas modificaciones, unas quince, sino que además cambió de director técnico y director deportivo. Creo que la reestructuración de ellos es un poco más abrupta. Marathón es un equipo típico hondureño: fuerte y rápido”, explicó.

Tapia también detalló el proceso interno que vive Antigua GFC de cara a este desafío internacional, especialmente en la conformación de su plantel. “Hemos mantenido el bloque del medio hacia atrás con pocos cambios, pero del medio para adelante hemos modificado bastante. Todo dependerá de cómo los jugadores nuevos asimilen el trabajo. ¿Estamos bien para competir? Creemos que sí”, afirmó.

Al referirse al balance general del grupo, el técnico no dudó en reconocer la paridad y el alto nivel competitivo. “Creo que, en líneas generales, es el grupo más difícil, el más apretado. La exigencia nuestra es prepararnos bien, competir y tratar de avanzar, que es el objetivo primordial”, señaló.

El estratega también ofreció una visión más amplia sobre el peso histórico y la actualidad de los clubes involucrados, y resaltó que todos tienen argumentos sólidos. “A priori, todas son instituciones fuertes. Herediano quizá, por presupuesto, está muy bien conformado. Real Estelí, Alianza y Marathón son referentes en sus países. Nosotros y Marathón quizá no somos siempre los ‘top’, pero hemos intentado meternos ahí con proyectos sólidos”, analizó.

En ese sentido, Tapia destacó el crecimiento sostenido de Antigua GFC en los últimos años, tanto a escala local como internacional. “Estamos intentando que participar internacionalmente deje de ser algo esporádico. Queremos ser protagonistas, que Antigua sea un animador permanente del torneo y no solo un participante”, subrayó.

Sobre la conformación del plantel, el entrenador fue claro al explicar las limitaciones presupuestarias, aunque también resaltó la idea de construir un proyecto sostenible. “El equipo ya está armado con base en el presupuesto del club. No tenemos nombres fuertes ni grandes figuras extranjeras. Buscamos un plantel competitivo, bien equilibrado, acorde con nuestras posibilidades”, indicó.

Además, reconoció que la preparación no será sencilla debido a la ausencia de jugadores convocados a selecciones juveniles y mayores. “Es complicado tener dos planteles completos para competir en dos torneos. Tenemos muchos jugadores que irán a las selecciones Sub-23 y Sub-20 que no estarán en la pretemporada, y los mayores se incorporan a mitad del proceso”, explicó.

Finalmente, Tapia resaltó la apuesta por el talento joven y las incorporaciones que buscan suplir bajas importantes dentro del equipo. “Seguimos incorporando gente joven para hacer sostenible el proyecto. Hemos tenido salidas de jugadores importantes como Santis, Bradley, y Castañeda y así mismo esperamos recuperar a otros como Apaolaza y ‘chepe’ Espinoza. Intentaremos suplir esas ausencias con el material disponible, tanto extranjero como nacional”, concluyó.

Antigua GFC enfrentará así uno de los desafíos más exigentes de su historia reciente. Con un grupo lleno de candidatos y solo dos boletos disponibles para la siguiente ronda, el margen de error será mínimo en una Copa Centroamericana que promete alto nivel y máxima intensidad desde la fase de grupos.