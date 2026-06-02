Xelajú MC apuesta por el gol y ficha al delantero uruguayo Diego Casas

Fútbol Nacional

Xelajú MC apuesta por el gol y ficha al delantero uruguayo Diego Casas

Raúl Barreno C.

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Diego Mateo Casas es la nueva incorporación del Xelajú MC de cara al Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Foto Prensa Libre: Club Xelajú MC.

Xelajú MC oficializó este martes la contratación del delantero uruguayo Diego Mateo Casas como su quinto refuerzo para el Torneo Apertura 2026-2027 y su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El centrodelantero, de 31 años y 1.82 metros de estatura, llega procedente de Deportivo Marquense, club con el que disputó el Clausura 2026 y tuvo una participación importante en la permanencia del equipo.

Casas se incorpora al ataque de los Superchivos para fortalecer una ofensiva que ya cuenta con los extranjeros Yilton Díaz, Steven Cárdenas y Yair Jaén, además del guatemalteco Harim Quezada.

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Trayectoria y números del nuevo fichaje

Nacido el 4 de marzo de 1995 en Vichadero, Uruguay, Diego Casas se formó en las divisiones inferiores de River Plate de Montevideo. Su carrera profesional lo ha llevado por diversos equipos de su país, así como por ligas de Paraguay, Grecia y Guatemala.

En Uruguay defendió los colores de River Plate, Villa Española, Juventud, Sud América, Cerro, Deportivo Maldonado y Fénix. En el extranjero jugó para Sportivo Luqueño, de Paraguay, e Iraklis Larissa, de Grecia.

En la Liga Nacional de Guatemala ha tenido tres etapas:

  • Cobán Imperial (octubre del 2023-junio del 2024): 22 partidos y 11 goles.
  • Comunicaciones (temporada 2024-2025): 11 goles en 38 partidos.
  • Deportivo Marquense (julio del 2025-junio del 2026): 14 goles en el Clausura 2026, torneo en el que fue una pieza importante para la permanencia del equipo.

A lo largo de su trayectoria profesional en clubes, el uruguayo acumula 64 goles oficiales en 262 partidos.

Casas es un delantero con presencia en el área, remate con ambas piernas y capacidad en el juego aéreo, características que aportan experiencia al plantel altense.

Contexto del mercado de fichajes

Con la llegada de Diego Casas, Xelajú MC suma cinco incorporaciones en esta ventana de transferencias: los guatemaltecos Estuardo Sicán (portero), Joshua Úbico (volante) y Óscar Mejía (mediocampista y extremo), además del mexicano Ernesto Monreal (defensor central).

La directiva quetzalteca ha mantenido una base importante de jugadores con contrato vigente o renovado y continúa activa en el mercado, con énfasis en posibles refuerzos adicionales, especialmente extranjeros.

El objetivo es conformar un plantel competitivo para afrontar la Liga Nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf a partir de agosto.

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