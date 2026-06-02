Calendario de Xelajú MC en la Copa Centroamericana 2026: fechas, horarios y rivales

El Xelajú MC dio a conocer en sus redes sociales el calendario oficial de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, torneo al que llega como actual subcampeón y con la ilusión de volver a ser protagonista en la competencia más importante de clubes de Centroamérica.

El conjunto altense compartió la información con un mensaje dirigido a su afición: “Ya está listo el calendario de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 en su fase de grupos, donde Xelajú MC forma parte del Grupo A. Prepárate para vivir noches internacionales llenas de emoción, orgullo y pasión por nuestros colores”.

Para esta edición, el equipo dirigido por el técnico mexicano Roberto Hernández no podrá disputar sus partidos como local nuevamente en el estadio Mario Camposeco. En su lugar, volverá a jugar en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la capital.

Los “superchivos” afrontarán una fase de grupos con dos partidos como locales y dos como visitantes, en busca de uno de los dos primeros puestos que otorgan la clasificación a la siguiente ronda.

Calendario de Xelajú MC en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026

Miércoles 29 de julio

Alajuelense vs. Xelajú MC

Estadio Alejandro Morera Soto

20 horas

Martes 11 de agosto

Plaza Amador vs. Xelajú MC

Estadio Rommel Fernández

18 horas

Martes 18 de agosto

Xelajú MC vs. Diriangén

Estadio Cementos Progreso

21 horas

Miércoles 26 de agosto

Xelajú MC vs. Firpo

Estadio Cementos Progreso

20.30 horas

Objetivo: volver a destacar

Tras alcanzar el subcampeonato en la edición anterior, Xelajú MC afronta este nuevo reto con la misión de competir al máximo nivel y consolidarse como uno de los clubes más fuertes de Centroamérica.

La afición quetzalteca espera que el equipo repita o supere su histórica actuación en un torneo que reunirá a los mejores clubes de la región, donde cada partido será determinante para avanzar de ronda.

Con todo listo, los altenses afinan detalles para comenzar su camino internacional en busca de la gloria centroamericana.