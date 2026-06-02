Fútbol Nacional
Calendario de Xelajú MC en la Copa Centroamericana 2026: fechas, horarios y rivales
Con el calendario oficial en mano, Xelajú MC se alista para encarar la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026.
lXelajú MC disputará sus partidos de local en el Estadio Cementos Progreso en la Copa Centroamericana 2026. (Foto: Prensa Libre, Byron Rivera).
El Xelajú MC dio a conocer en sus redes sociales el calendario oficial de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026, torneo al que llega como actual subcampeón y con la ilusión de volver a ser protagonista en la competencia más importante de clubes de Centroamérica.
El conjunto altense compartió la información con un mensaje dirigido a su afición: “Ya está listo el calendario de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026 en su fase de grupos, donde Xelajú MC forma parte del Grupo A. Prepárate para vivir noches internacionales llenas de emoción, orgullo y pasión por nuestros colores”.
Para esta edición, el equipo dirigido por el técnico mexicano Roberto Hernández no podrá disputar sus partidos como local nuevamente en el estadio Mario Camposeco. En su lugar, volverá a jugar en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la capital.
Los “superchivos” afrontarán una fase de grupos con dos partidos como locales y dos como visitantes, en busca de uno de los dos primeros puestos que otorgan la clasificación a la siguiente ronda.
Calendario de Xelajú MC en la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026
Miércoles 29 de julio
Alajuelense vs. Xelajú MC
Estadio Alejandro Morera Soto
20 horas
Martes 11 de agosto
Plaza Amador vs. Xelajú MC
Estadio Rommel Fernández
18 horas
Martes 18 de agosto
Xelajú MC vs. Diriangén
Estadio Cementos Progreso
21 horas
Miércoles 26 de agosto
Xelajú MC vs. Firpo
Estadio Cementos Progreso
20.30 horas
Objetivo: volver a destacar
Tras alcanzar el subcampeonato en la edición anterior, Xelajú MC afronta este nuevo reto con la misión de competir al máximo nivel y consolidarse como uno de los clubes más fuertes de Centroamérica.
La afición quetzalteca espera que el equipo repita o supere su histórica actuación en un torneo que reunirá a los mejores clubes de la región, donde cada partido será determinante para avanzar de ronda.
Con todo listo, los altenses afinan detalles para comenzar su camino internacional en busca de la gloria centroamericana.