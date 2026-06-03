Guatemala pone a prueba su prestigio ante una República Checa que vale 25 veces más

Solo con el valor de mercado de Ladislav Krejčí (22 millones de euros) o Tomáš Souček (12 millones de euros, según la última actualización), República Checa supera a toda la Selección Nacional de Guatemala, cuyo plantel completo ronda los 7.45 millones de euros.

La Selección Nacional, dirigida por Luis Fernando Tena, enfrentará el 4 de junio a República Checa en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey, en el primer duelo de la historia entre ambas selecciones.

Según Transfermarkt, el valor de mercado de la convocatoria checa para la Copa del Mundo 2026 es de 190.18 millones de euros, aproximadamente 25 veces más que el de la Bicolor.

En el equipo europeo destacan Ladislav Krejčí (Wolverhampton Wanderers, 22 millones de euros), Patrik Schick (Bayer Leverkusen, entre 18 y 22 millones), Adam Hložek (Hoffenheim, 18 millones), Martin Vitík (Bolonia, 15 millones) y Tomáš Souček (West Ham United, 12 millones).

República Checa, clasificada al Grupo A del Mundial junto con México, Corea del Sur y Sudáfrica, llega tras vencer 2-1 a Kosovo el 31 de mayo.

Por Guatemala, el jugador con mayor valor de mercado es Aarón Herrera (D. C. United, 1.5 millones de euros), seguido de Óscar Santis (Antigua G. F. C., 600 mil euros). La mayoría de los convocados milita en la Liga Nacional de Guatemala o en ligas extranjeras de menor proyección.

Esta gira por Estados Unidos —que también incluye el duelo contra Ecuador el 7 de junio— forma parte de la preparación de Guatemala para el proceso rumbo al Mundial del 2030.

Tena ha sido enfático al referirse a estos encuentros: “Jugar contra República Checa y Ecuador, cuando ellos ya están muy afinados para la Copa del Mundo, va a ser una muy buena prueba para nosotros”.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de “cuidar mucho nuestra imagen, nuestro prestigio”.

Guatemala llega a este compromiso tras un inicio de año complicado. En el 2026 ha disputado dos amistosos y perdió ambos: 1-0 contra Canadá en enero y 7-0 frente a Argelia en marzo.

Históricamente, la Bicolor ha tenido resultados adversos frente a selecciones europeas. Cayó 1-0 ante Islandia en el 2024, 7-0 frente a Israel en el 2018 y 7-1 contra Armenia en el 2016.

Estas cifras reflejan la magnitud del reto que representa enfrentar a República Checa.