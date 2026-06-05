Jugaba descalzo y con naranjas en Haití; ahora disputará el Mundial 2026

La historia forma parte de una entrevista publicada por la FIFA en su portal oficial. Pierrot nació el 29 de marzo de 1995 en Cap-Haïtien, Haití, y actualmente juega en el Çaykur Rizespor de Turquía, club al que llegó cedido por el AEK Atenas de Grecia.

“Jugábamos descalzos porque no teníamos zapatos ni siquiera un balón de verdad. Usábamos naranjas o cualquier cosa que rodara”, recordó el delantero.

Aquellas experiencias marcaron los inicios de una carrera que lo llevó desde Haití hasta el futbol europeo, pasando por Estados Unidos, donde se estableció con su familia en Massachusetts a los 11 años.

A sus 31 años, Pierrot afronta uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva. Haití volverá a disputar una Copa del Mundo después de 52 años de ausencia y el delantero será una de las principales figuras de la selección.

“Esto es más grande que el fútbol. Venimos de una tierra que conoce la lucha, pero también llena de coraje. Es para cada persona que sigue creyendo, a pesar de todo lo que está pasando en casa”, afirmó.

Pierrot llega al Mundial 2026 como uno de los referentes de “Les Grenadiers” y una pieza clave del equipo que logró la clasificación.

El debut de Haití será en el Grupo C ante Escocia, en el Gillette Stadium de Boston, una ciudad con un significado especial para el delantero, ya que pasó parte de su infancia en Massachusetts tras emigrar desde Haití.

El estado de Massachusetts reconoció recientemente su trayectoria con una jornada conmemorativa en su honor.

La historia de Pierrot refleja el recorrido de un futbolista que pasó de jugar en condiciones precarias durante su niñez a representar a su país en el escenario más importante del futbol mundial.

Un referente de la selección haitiana

Frantzdy Pierrot ha disputado 50 partidos con la selección de Haití, en los que acumula 3,675 minutos de juego. Además, se ha consolidado como el máximo goleador histórico de “Les Grenadiers”, con 34 goles y siete asistencias.

El delantero ha sido titular en 34 encuentros y registra un balance de 27 victorias, seis empates y cinco derrotas.

Su aporte ha sido especialmente importante en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde anotó ocho goles en 14 partidos y se convirtió en una de las figuras de la clasificación de Haití.

Además, suma cinco goles en 10 partidos de la Copa Oro y seis anotaciones en distintas ediciones de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Pierrot también cuenta con experiencia en la máxima competición de clubes de Europa. Durante su etapa en el Maccabi Haifa de Israel, en la temporada 2022-2023, el delantero haitiano disputó la Champions League, tanto en las rondas clasificatorias como en la fase de grupos.

En las etapas previas del torneo destacó con varios goles, incluido un doblete decisivo para la clasificación de su equipo. En total, registró ocho apariciones y cinco goles en la competición.

Estos números lo convierten en uno de los pocos futbolistas haitianos con participación y anotaciones en la principal competición de clubes del fútbol europeo.