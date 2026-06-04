VIDEO | El golazo viral de Merchas Doski que sorprendió a España antes del Mundial 2026

En un amistoso de preparación para el Mundial 2026, España fue sorprendida en casa. Ferran Torres abrió el marcador al minuto 16, pero 11 minutos después Merchas Doski sacó un potente remate de zurda desde fuera del área que silenció el Estadio de Riazor, en La Coruña. Irak igualó 1-1 y dejó un mensaje claro: las selecciones menos favoritas también pueden competir.

El partido, disputado este 4 de junio, fue el último fogueo de España en suelo europeo antes de viajar a Estados Unidos para el Mundial. Luis de la Fuente rotó el equipo, dio minutos a debutantes como Joan García y Marc Bernal, y vio el regreso de Gavi tras una lesión. España dominaba y se puso en ventaja con un gol de Ferran Torres, tras asistencia de Dani Olmo.

Sin embargo, Irak respondió con rapidez en un contragolpe. El balón llegó al lateral izquierdo Merchas Doski, quien controló, avanzó unos metros y sacó un remate que se clavó en el ángulo superior. El jugador, de 26 años, nació en Hannover, Alemania, de padres kurdo-iraquíes y juega en el Viktoria Plzeň, de la liga checa. Puede actuar como lateral o mediocampista y se ha consolidado como titular en la selección de Irak.

El gol generó amplia repercusión en redes sociales. El video del tanto superó las 500 mil reproducciones en pocas horas en X, con comentarios que destacaron la calidad del remate. Los aficionados iraquíes celebraron el empate, mientras que usuarios españoles expresaron sorpresa por la reacción de Irak.

El empate sirve de advertencia para España, una de las selecciones favoritas al título. Irak, por su parte, suma confianza de cara a la Copa del Mundo. El partido terminó 1-1, con el conjunto iraquí resistiendo en la segunda parte pese a la presión local.

🚨 MERCHAS DOSKI STUNS THE FAVORITES WITH AN UNEXPECTED EQUALIZER TO BRING IRAQ RIGHT BACK INTO THE MATCH!



🇪🇸 SPAIN 1-1 IRAQ 🇮🇶



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