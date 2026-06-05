Mundial 2026: las 10 preguntas clave previo a iniciar la competición más grande del fútbol

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. El próximo 11 de junio comenzará la competición más grande del fútbol, donde 48 selecciones competirán para determinar cuál es la mejor.

Mientras la competición se acerca, hay una serie de preguntas entre los aficionados con respecto a los partidos, el calendario, los juegos importantes y cómo será el nuevo formato del Mundial.

Por ello, estas son las 10 preguntas clave para entender el Mundial 2026 antes de su inicio:

¿Cuándo comienza el Mundial y cuándo termina?

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio y terminará el 19 de julio. Durará aproximadamente 39 días, en comparación con otros mundiales, como el de Qatar, donde se registraron 29 días de competición.

¿Cuál será el primer partido y a qué hora será en Guatemala?

El Mundial 2026 contará con tres encuentros de inauguración, dado que son tres los países anfitriones de la competición: México, Estados Unidos y Canadá.

El primer partido será el próximo 11 de junio y enfrentará a la selección de México contra Sudáfrica. En Guatemala, el partido comenzará a las 11.30 horas.

Al día siguiente, el viernes 12 de junio, será el turno de Canadá, que se enfrentará a Bosnia y Herzegovina a las 14.30 horas.

Finalmente, ese mismo 12 de junio, a las 17.30 horas, se enfrentarán Estados Unidos y Paraguay.

¿Cuándo será la final del Mundial?

El próximo 19 de julio se enfrentarán las dos selecciones que logren avanzar por todas las fases de clasificación.

El partido comenzará a las 13 horas en Guatemala y se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

¿Qué nuevos cambios habrá?

Según Gianni Infantino, presidente de la FIFA, este Mundial contará con más selecciones participantes: un total de 48. Por lo tanto, se disputarán alrededor de 104 partidos.

Al haber una mayor cantidad de selecciones, se implementará la fase de dieciseisavos de final, antes de los octavos de final, con lo que se ampliarán las rondas eliminatorias.

¿Qué deben hacer las selecciones para pasar a la fase eliminatoria?

Doce grupos conformarán la fase de grupos, y cada uno contará con cuatro selecciones.

Los dos primeros lugares de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los dieciseisavos de final.

¿Cuántos estadios albergarán los partidos del Mundial?

El Mundial 2026 se disputará en 16 ciudades diferentes, repartidas entre los tres países anfitriones.

Los partidos se jugarán en 11 ciudades de Estados Unidos, tres de México y dos de Canadá.

¿Habrá tiempos extra y penaltis en la fase de grupos?

No. Los partidos de la fase de grupos que terminen empatados se registrarán de esa forma, por lo que ambos equipos obtendrán un punto.

Los tiempos extra y la tanda de penaltis se llevarán a cabo únicamente en las rondas eliminatorias.

¿Cuáles son las selecciones favoritas para ganar el Mundial?

Según aspectos como el ranking de la FIFA, la nómina de jugadores y el desempeño previo de estos en sus respectivos clubes, varias selecciones figuran entre las favoritas para ganar la competición.

Las más mencionadas son:

España

Francia

Argentina

Brasil

Inglaterra

Otros equipos pueden dar la sorpresa, como Portugal, Países Bajos, Bélgica, Marruecos y Uruguay.

¿Habrá tecnología VAR durante el Mundial?

Desde su implementación en el Mundial de Rusia 2018, esta herramienta también estará presente en esta competición para apoyar a los árbitros en diferentes jugadas. Además, se implementará el sistema semiautomático para detectar los fuera de juego.

¿Cuántos cambios tendrá cada selección por partido?

Cada selección contará con cinco sustituciones durante el partido.

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