“Más emocionante”: Así será el nuevo formato de las ceremonias previas a los partidos del Mundial 2026

La FIFA anunció el pasado 4 de junio un concepto nuevo en lo que respecta a las ceremonias previas a los partidos del Mundial 2026, donde destacó las denominadas "experiencias inmersivas".

"Durante la competición, se aplicará un nuevo enfoque inmersivo que transformará el estadio en un escenario compartido donde los aficionados y las selecciones vivirán un momento muy especial con el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como telón de fondo", afirmó la FIFA recientemente.

"Para ello, se emplearán banderas de grandes dimensiones de los países contendientes y elementos situados estratégicamente sobre el terreno de juego para involucrar al público de una forma auténtica y significativa", agregó.

Dentro de esta nueva modalidad de presentar las ceremonias, la FIFA incluirá la participación de las plantillas completas durante los himnos nacionales de los equipos que se enfrenten.

"Durante los himnos nacionales, todos los jugadores de ambos equipos —no solo los once titulares— formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo, a fin de que todos participen en ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario del fútbol", explicó la FIFA.

Estrenarán formato 😲



El presidente de la FIFA, Gianni Infantino anunció que cambiará la ceremonia previa a los partidos del mundial. ⚽️



Ahora se colocarán banderas gigantes y los jugadores rodearán el círculo central de la cancha para entronar los himnos nacionales. pic.twitter.com/u4HdCpjqdA — Revista ORA!! (@revistaORA) June 5, 2026

La entidad deportiva señaló que, con el paso de la competición, se implementarán nuevos elementos para las ceremonias, como el uso de humo de colores o pirotecnia.

"Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido", dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

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