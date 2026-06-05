Mundial 2026: Sofía Vergara llama a dejar atrás las diferencias raciales, políticas y religiosas

Sofía Vergara hizo un llamado a la comunidad hispana para vivir un Mundial histórico, en el que se olviden las diferencias raciales, políticas y religiosas.

"Este es un momento de pasarla bien, de felicidad, de paz, de ser compañeros, de ser hermanos (...) de tenernos tolerancia. No somos enemigos en el mundo, simplemente es un deporte", indicó la actriz colombiana en una entrevista con EFE.

La artista aseguró estar impregnada de la intensidad con la que se vive el futbol en su natal Colombia, la cual, según ella, es distinta de la que se vive en Estados Unidos.

"La pasión, la energía y lo que tenemos nosotros por ese deporte no se puede comparar con la que se tiene en este país", admitió la barranquillera.

Sin embargo, aseguró que la presencia de la comunidad hispana en EE. UU. ha ido contagiando a los estadounidenses con la pasión y el espíritu latino por este deporte, y que el Mundial se ha convertido en un puente que le permite reconectarse con los recuerdos de su infancia.

"Cuando pienso en el Mundial siempre pienso en lo emocionante que era cuando vivía en Colombia", rememora.

Para Vergara, la Copa del Mundo, que arrancará el jueves 11 de junio del 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, va más allá de un simple evento deportivo televisivo y se presenta como un ritual arraigado a la herencia familiar.

"Nos gusta siempre comer, gritar, pelear. (El Mundial) es estar en familia y poder uno pues divertirse, y sentir la energía, la emoción todos juntos", confiesa.

Entre sus recuerdos está el Mundial de 1994, que precisamente se celebró en Estados Unidos, una época dorada para la selección colombiana con figuras como René Higuita y Carlos "el Pibe" Valderrama.

"Para nosotros eran Dios y cada partido, cada emoción de ese Mundial fue impresionante", recuerda.

Pero Vergara tiene a su equipo favorito para el Mundial del 2026 y asegura que apoyará a la selección de su país: "Mi equipo favorito tiene que ser Colombia, lógicamente. Además, que este año tenemos a James Rodríguez, que parece que este es su último mundial, y eso va a ser algo muy emotivo para los colombianos", añade.

Por un Mundial en español

Vergara aboga por vivir un torneo con acento español, un elemento clave en el contexto demográfico actual de Estados Unidos.

"No es lo mismo en inglés. Sí, está bien, pero oír el grito del gol con la gente que nosotros conocemos... Nuestro lenguaje, nuestras raíces, todo es de nosotros. Para mí la emoción del fútbol como latino tiene que ser en español, sin duda", argumenta.

Y, en medio de la fiesta futbolística más grande del mundo, la colombiana aprovecha para promover una campaña de salud pública llamada "Check: Detect the SOS" (Verificar: Detectar el SOS), orientada a prevenir la diabetes, la hipertensión y el fallo renal entre los hispanos mediante un examen de orina.

"Los latinos son un número grandísimo de las personas que sufren de diabetes y de presión arterial alta. Y son esas personas las que tienen el riesgo de tener fallo renal, de tener derrame cerebral, de tener un ataque del corazón y no lo saben", advierte.

En un deporte considerado históricamente para hombres, Vergara observa con orgullo el auge y la fuerza con que irrumpen las jugadoras.

"Yo no crecí viendo mujeres jugando fútbol (...) Al comienzo como que me parecía 'ay, no, es demasiado brusco para una mujer', pero ahora me doy cuenta de que lo podemos hacer igual de bien. A la gente le encanta, yo creo que le gusta ver más a mujeres jugando fútbol que a hombres", sentencia.

La actriz colombiana compartió su mensaje como embajadora de Telemundo, cadena que transmite en exclusiva en español para todo el territorio estadounidense los partidos de las selecciones masculinas y femeninas hasta el 2030.

Con información de EFE.