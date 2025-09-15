Sofía Vergara en los Premios Emmy 2025: Esta es la razón por la que la actriz se ausentó de la gala

Medios internacionales informaron sobre los grandes ganadores de series como The Studio y Adolescencia, durante la gala de los Premios Emmy 2025, efectuada el pasado 14 de septiembre. Sin embargo, el evento estuvo marcado por la ausencia de celebridades como Sofía Vergara, actriz de Modern Family y otras producciones.

Vergara relató en redes sociales el incidente que sufrió justo antes de dirigirse al Peacock Theater, en Los Ángeles, California, según Europa FM.

Dicho medio añadió que la actriz compartió algunas imágenes en las que muestra un ojo hinchado, lo cual preocupó a sus admiradores.

“No pude ir a los Emmy, pero acabé en urgencias. ¡Lo siento, tuve que cancelar! ¡Una alergia ocular de locos justo antes de subirme al coche!”, afirmó Vergara en una publicación desde su cuenta oficial en Instagram.

Reacción de los fanáticos de Sofía Vergara en Instagram

Mientras tanto, los admiradores reaccionaron con mensajes de apoyo en redes sociales: “Qué te recuperes pronto”, “Pronta recuperación”, “¡Dios mío! Te envío mucho amor y energía curativa”, se leía en algunos de los textos enviados por sus fans.

Según Infobae, Vergara no brindó detalles sobre su tratamiento, pero las imágenes que compartió evidenciaban la razón por la cual no pudo asistir al evento.

De acuerdo con dicho medio, otra figura ausente fue Eric Dane, actor de Euphoria, quien no pudo presentarse a la gala, pese a que había sido anunciado previamente.