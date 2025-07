South Park estrenará nueva temporada y su catálogo será de Paramount tras lograr acuerdo

El pacto incluye una renovación con los cocreadores de ‘South Park’ Trey Parker y Matt Stone durante cinco años, incluidos 50 episodios nuevos y los 26 episodios de la temporada anterior, informó el gigante del entretenimiento en un comunicado.

La serie ha ganado seis premios Emmy de la televisión y los nuevos episodios también se emitirán en Paramount+ en Estados Unidos al día siguiente de su emisión en Comedy Central.

Según el nuevo acuerdo, Paramount pagará a South Park Digital Studios más de US$1 mil 250 millones, lo que supone uno de los contratos más caros en la historia de la televisión, de acuerdo con un informe publicado el martes por Los Angeles Times.

El pacto se alcanza tras varios meses de disputa legal entre ambas partes y Skydance, empresa que prevé adquirir el control de Paramount en los próximos meses.

