Jason Statham, Sofía Vergara y Michael J. Fox, entre las celebridades que asistieron a la pelea entre Canelo y Crawford

Las Vegas fue el epicentro del espectáculo, donde estrellas del entretenimiento se reunieron para presenciar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 11: Undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez (L) and Terence Crawford face off during a news conference at T-Mobile Arena on September 11, 2025 in Las Vegas, Nevada. Alvarez and Crawford are scheduled to fight on September 13, 2025, at Allegiant Stadium in Las Vegas. Steve Marcus/Getty Images/AFP (Photo by Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Celebridades disfrutaron de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, el pasado 13 de septiembre. (Foto Prensa Libre: AFP)

En una velada llena de sorpresas y dedicada al mundo del boxeo, grandes figuras del espectáculo se dieron cita en el Allegiant Stadium, en Las Vegas, para presenciar el encuentro entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, anunciado por Netflix como el combate principal de la noche.

Celebridades de la talla de Jason Statham, Marc Anthony y Mike Tyson fueron testigos de los cinco encuentros que ofrecía la velada, entre ellos el del guatemalteco Lester Martínez contra Christian Mbilli, una pelea que mantuvo al público en vilo durante los 10 asaltos.

El actor estadounidense Mark Wahlberg fue uno de los invitados que más resaltó en la velada, al igual que Andrew Renzi, Macaulay Culkin y Holt McCallany, quienes no quisieron perderse el encuentro histórico que definiría al campeón indiscutible de peso supermediano.

Previo a la pelea estelar, las celebridades presentes presenciaron los encuentros entre Callum Walsh y Fernando Vargas Jr., Mohammed Alakel contra Travis Crawford, y el de Christian Mbilli frente a Lester Martínez; este penúltimo combate concluyó en un empate técnico, debido a la división de los jueces.

Finalmente, las celebridades fueron testigos de la pelea del año, en la que el mexicano Canelo Álvarez buscaba defender su campeonato mundial de peso supermediano (168 libras) y Terence Crawford aspiraba al título, aunque para ello debió subir dos categorías.

La pelea, que se consagró como un verdadero combate, permitió finalmente al estadounidense conseguir su victoria número 42 frente a Álvarez, en un momento que marcó la noche.

Estos fueron algunos de los artistas que disfrutaron de la velada:

Jason Statham

Mike Tyson

Angel Reese

Tracy Morgan

Sofía Vergara

Brenda Song

Evander Holyfiel

Macaulay Culkin

Michael J.Fox

