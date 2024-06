Los famosos no están exentos de contraer enfermedades como el cáncer, sin embargo, algunas estrellas han logrado superar esta enfermedad y seguir adelante.

Don Omar reveló este 17 de junio que padece cáncer y aunque no lleva mucho desde su diagnóstico, es optimista y cree que podrá vencerlo. Sin embargo, el cantante puertorriqueño no es el primer artista en la industria del entretenimiento que ha tenido que pasar por esta enfermedad. Actores como Sofía Vergara o Hugh Jackman han sido grandes figuras de Hollywood que han sido diagnosticadas, pero que lograron salir de esta afección.

El cáncer es un padecimiento complicado y que puede surgir cuando menos se espera. Todos los tipos de esta enfermedad pueden llegar a ser peligrosos y los famosos no están exentos de contraerlo.

Don Omar es el caso más reciente de varios artistas que han tenido que pasar por esta enfermedad, que afecta no solo su salud física, sino también sus carreras dentro de la industria.

No obstante, el cáncer no es invencible, y varios famosos han logrado superar esta enfermedad. De esta manera son capaces de seguir adelante con sus carreras y proyectos, dándole esperanza a todas aquellas personas que se encuentran con este padecimiento.

1. Sofía Vergara

Cuando tenía 28 años, la actriz colombiana fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Para evitar la continuación de esta enfermedad, su tiroides fue extirpada por medio de una cirugía.

“No tenía síntomas, lo detectaron en un control endocrinológico de rutina”, explicó la actriz durante una entrevista para el portal Health. A pesar de haber eliminado el problema, Vergará confesó que sigue tomando medicamentos para prevenir que la enfermedad regrese.

“Cuando pasas por algo así de duro aprendes un montón. Tus prioridades cambian, ya no te creas problemas por nimiedades. Y, además, tuvo un final feliz”, aseguró Sofía durante la entrevista.

2. Daniela Romo

Romo, quien es cantante y actriz, padeció de cáncer de mama a los 52 años. Fue diagnosticada en el 2011 y logró superar la enfermedad al someterse a una cirugía que le retiró el tumor del seno izquierdo, lugar en donde estaba ubicado el cáncer.

Luego de esto, la cantante regresó a su trabajo dentro de la industria y volvió a los escenarios.

3. Robert de Niro

El actor padeció de cáncer de próstata, descubierto a partir de constantes chequeos médicos. Luego de ser diagnosticado, por medio de una operación lograron extraer el tumor antes de que este se propagara por todo el cuerpo.

Gracias al pronto diagnóstico, el tratamiento de Robert no fue mucho más invasivo ni complicado. A pesar de no ser tan abierto sobre el tema, el actor recalcó que se encuentra bien y que se considera afortunado por haber descubierto a tiempo la enfermedad.

4. Hugh Jackman

El actor australiano estuvo en procedimientos que durararon aproximadamente dos años, luego de ser diagnosticado con cáncer de piel. Durante dos años tuvo diversas intervenciones para tratar la enfermedad, hasta terminar el tratamiento en el 2016.



Hugh Jackman fue tratado por tener cáncer de piel (Foto Prensa Libre: @TheHughJackman / Instagram)

“Un ejemplo de lo que ocurre cuando no se usa crema solar. Célula basal. La forma más leve de cáncer, pero de verdad, nada grave. Por favor, usen crema solar y háganse revisiones regulares”, escribió Jackman en su cuenta de Instagram.

5. Alejandra Guzmán

La cantante indicó que fue diagnosticada porque se dio cuenta que tenía una “venita rara” en el seno derecho. Cuando fue al doctor, le realizaron una biopsia que confirmó el cáncer de mama de la cantante.

“Horrible, porque sentí una venita rara de este lado, una vena salida, larga, como la de las piernas. Entonces fui al doctor y me dijo “tu eres muy sana, no te preocupes, voy a hacer una biopsia” y ya me dijo “sí, si es cáncer””, relató durante una entrevista con Paty Chapoy.

Para tratar la enfermedad, Guzmán tuvo que someterse a un tratamiento a través de pastillas, para sustituir la quimioterapia y además fue removido su pezón para evitar la propagación.