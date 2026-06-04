Nuevos vuelos de Guatemala a San Francisco y Boston: fechas, horarios y precios

Los viajeros que planean visitar Estados Unidos tendrán dos nuevas opciones de vuelo desde Guatemala durante los próximos meses. Aunque ambas rutas serán temporales, representan nuevas alternativas para llegar a dos ciudades donde actualmente no existen vuelos directos desde y hacia Guatemala.

La primera novedad corresponde a Avianca, que habilitó una conexión directa entre Ciudad de Guatemala y San Francisco, California. Según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) esta era una ruta que tiene vuelos directos, quienes viajan actualmente a ese destino suelen realizar escalas en ciudades como Los Ángeles, Houston o Dallas.

La segunda opción fue anunciada por BermudAir, que incorporará una ruta entre Guatemala y Boston, Massachusetts. En la actualidad, los pasajeros que viajan a esa ciudad deben hacer conexión en aeropuertos como los de San Salvador, Houston, Chicago o Washington.

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Guatemala-San Francisco: vuelo directo por tres meses

Avianca inició la operación de una ruta directa entre Guatemala y San Francisco, disponible únicamente durante la temporada de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La conexión estará vigente del 1 de junio al 31 de agosto de 2026 y contará con cuatro vuelos semanales.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta de Avianca y la tarifa promedio reportada por la compañía ronda los US$590 por pasajero.

Los vuelos desde Guatemala despegan los lunes, miércoles, viernes y domingos. El itinerario contempla la salida desde el Aeropuerto Internacional La Aurora a la 1:20 y la llegada a San Francisco a las 6:25.

En sentido contrario, los vuelos desde San Francisco operan los lunes, martes, jueves y sábados, con salida a las 7:45 y arribo a Ciudad de Guatemala a las 14:15

Ruta Vuelo Frecuencia Salida Llegada Guatemala – San Francisco AV552 Lunes, miércoles, viernes y domingo 1:20 a.m. 6:25 a.m. San Francisco – Guatemala AV553 Lunes, martes, jueves y sábado 7:45 a.m. 2:15 p.m.

Los vuelos serán operados en aeronaves Airbus A320 con capacidad para 180 pasajeros, lo que representa más de un mil 440 asientos semanales.

Representantes de la aerolínea Avianca y autoridades del Inguat durante la inauguración de la ruta temporal Guatemala - Boston. (Foto, Prensa Libre: cortesía Avianca)

Guatemala-Boston: ruta vía Belice por cuatro meses

La segunda ruta anunciada corresponde a BermudAir, que conectará Boston con Ciudad de Guatemala mediante una escala en Belice.

El servicio comenzará el 19 de diciembre de 2026 y permanecerá disponible hasta el 1 de mayo de 2027, coincidiendo con la temporada de invierno en Norteamérica.

La aerolínea operará dos vuelos semanales, los miércoles y sábados.

Aunque el vuelo no será directo, tendrá la ventaja de realizar una única escala y continuar en la misma operación aérea, lo que podría simplificar el trayecto frente a las conexiones tradicionales en aeropuertos estadounidenses.

Por ahora, BermudAir no ha habilitado la venta de boletos para esta ruta y tampoco ha divulgado los horarios de operación, las tarifas o el tipo de aeronave que utilizará.

¿Qué cambia para los viajeros?

Las nuevas rutas amplían las opciones para quienes viajan por turismo, estudios, negocios o para visitar familiares en Estados Unidos.

San Francisco se suma por primera vez a la oferta de vuelos directos desde Guatemala, mientras que Boston contará con una alternativa que podría simplificar el trayecto frente a los itinerarios que actualmente requieren cambio de avión en los aeropuertos.

La incorporación de estos vuelos se suma al crecimiento de la conectividad internacional del país. Solo durante 2025 se habilitaron alrededor de seis nuevas rutas, entre permanentes y temporales, hacia destinos de Estados Unidos, Canadá y Colombia.

Aunque ambas operaciones tienen carácter estacional, reflejan el interés de las aerolíneas por ampliar su presencia en Guatemala y evaluar la demanda de nuevos destinos internacionales desde el país.

Para Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), según un comunicado publicado en su sitio web, el fortalecimiento de la conectividad aérea constituye una prioridad estratégica debido a su impacto en el turismo, la competitividad del país y la actividad económica vinculada al sector.