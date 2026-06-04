“Hasta pronto Iguazú”: la modelo italiana pareja de Leonardo Balerdi se enamora de Argentina antes del Mundial

De las pasarelas europeas a las Cataratas del Iguazú. Giulia Ciancio, modelo italiana y pareja del defensor argentino Leonardo Balerdi, ha llamado la atención en redes sociales tras compartir imágenes de uno de sus recientes viajes por Argentina.

Mientras la Selección Argentina se prepara en Estados Unidos para defender el título en el Mundial 2026, Ciancio ha despertado interés entre seguidores y medios por su relación con el central del Olympique de Marsella.

Nacida el 6 de octubre de 1999 en Milán y criada en Venecia, Giulia Ciancio mide 1.74 metros y ha desarrollado una carrera en la industria de la moda. Representada por agencias como Select Model Global, ha participado en campañas para Guess y en editoriales de publicaciones como Vogue Italia y Harper’s Bazaar.

Su relación con Balerdi, iniciada hace varios años, ganó visibilidad tras la convocatoria del defensor a la lista de 26 jugadores de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. El futbolista, nacido en Villa Mercedes, San Luis, y surgido de Boca Juniors, disputará su primera Copa del Mundo.

Uno de los momentos que más repercusión generó ocurrió antes de que Balerdi se incorporara a la concentración de Argentina en Kansas City. La pareja visitó las Cataratas del Iguazú y compartió fotografías y videos del recorrido.

Ciancio acompañó las publicaciones con un mensaje en italiano: “Uno de los viajes más bellos de mi vida… dejo parte de mi corazón. Con la promesa de volver, hasta pronto Iguazú”.

La publicación generó numerosas reacciones entre usuarios argentinos, quienes destacaron el vínculo mostrado por la modelo con distintos destinos turísticos del país.

La pareja visitó las Cataratas del Iguazú y compartió fotografías y videos del recorrido. Foto Prensa Libre: Instagram Giulia Ciancio.

Contexto deportivo

Balerdi llega al torneo como uno de los debutantes mundialistas de la selección argentina. Además de su experiencia en el futbol europeo con el Olympique de Marsella, buscará consolidarse dentro del plantel dirigido por Scaloni.

La presencia de familiares y parejas de los futbolistas suele generar atención durante las Copas del Mundo, y Ciancio figura entre las personas cercanas a los jugadores que han despertado interés en la previa del torneo.

Aunque mantiene compromisos profesionales entre Italia y Francia, diversos medios argentinos señalan que acompañará a Balerdi durante parte de la competición en Estados Unidos.