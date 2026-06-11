¿Shakibecca podría ser sancionada? La imitadora de Shakira genera debate tras su presentación en el FanPort

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¿Shakibecca podría ser sancionada? La imitadora de Shakira genera debate tras su presentación en el FanPort

En medio de las celebraciones por la Copa Mundial de la FIFA 2026, Shakibecca protagonizó una presentación que ha generado debate por el uso de elementos asociados al torneo, lo que podría traer consecuencias legales.

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AME1261. BARRANQUILLA (COLOMBIA), 18/02/2025.- Una seguidora de la cantante colombiana Shakira, conocida como Shakibecca, esperala llegada de la cantante llega este martes al aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla (Colombia). Shakira se presentará en su natal Barranquilla los próximos 20 y 21 de febrero y para recibir a su hija más ilustre esta ciudad colombiana se preparó con un 'Shakiverso' al aire libre, un recorrido por la carrera musical de 'La Loba'. EFE/ Aleidys Coll

Una seguidora de la cantante colombiana Shakira, conocida como Shakibecca, esperala llegada de la cantante llega este martes al aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla (Colombia). (Foto Prensa Libre: EFE)

Una de las figuras que ha captado la atención en redes sociales previo a la celebración del Mundial es Shakibecca, quien ofreció un concierto en el FanPort del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Con temática mundialista, la imitadora de Shakira recibió a turistas el pasado 8 de junio, acto que podría traerle problemas legales, según destacan internautas.

La controversia en torno a la imitadora Rebeca Maiellano surgió luego de que la artista venezolana utilizara elementos representativos del Mundial 2026, en medio de la estricta vigilancia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sobre los aspectos comerciales relacionados con el torneo.

Shakibecca, quien actuó para los turistas que visitan la Ciudad de México por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, no forma parte de los artistas anunciados por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para los eventos masivos programados en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que su actuación podría generarle complicaciones legales, según refiere Infobae.

El evento fue promocionado por la imitadora en sus redes sociales con el mensaje: “¡Mañana los espero en la Terminal 2 del AICM, en ‘La Terminal Mundial’! 11 horas. ¡Bienvenidos todos al Mundial en México!”. Además, indicó que se trataría de un espectáculo en homenaje a la “Reina de los Mundiales”, Shakira.

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En el aeropuerto, la artista se presentó con el atuendo utilizado por Shakira en el video oficial de Dai Dai para ofrecer su concierto de bienvenida a la fiesta mundialista en México.

A través de redes sociales como TikTok y X, algunos usuarios compartieron fragmentos del concierto de la imitadora, en los que se observan elementos relacionados con el Mundial 2026, por lo que podría estar en la mira no solo del IMPI, sino también de la FIFA.

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Una publicación compartida por Rebeca Maiellano/ Shakibecca “La doble internacional de Shakira” (@shakibecca)

Infobae fue uno de los medios que destacó las declaraciones de Carolina Pérez Luna, directiva de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, quien señaló que el uso “no autorizado de marcas constituye una violación a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”.

Pérez Luna indicó que los organizadores del Mundial tienen registradas cientos de marcas relacionadas con el nombre y los elementos de esta celebración, por lo que su uso podría acarrear responsabilidades legales.

En los videos difundidos por asistentes se observan algunos elementos registrados por la FIFA, como la imagen de la copa y la música oficial, lo que podría encuadrarse en una práctica conocida como marketing de emboscada, según las disposiciones relacionadas con la protección comercial del torneo.

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“Las multas por el uso indebido de marcas pueden alcanzar hasta 250 mil UMA, equivalentes a unos 29 millones de pesos por cada conducta infractora”, resalta Infobae sobre las disposiciones señaladas por el IMPI.

Por el momento, Shakibecca ni las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México han emitido declaraciones sobre el tema. Tampoco la FIFA ni el IMPI han informado si iniciarán alguna investigación. Mientras tanto, en redes sociales han aumentado las críticas contra la imitadora.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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