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The Legend of Zelda: Ocarina of Time: el remake del videojuego de Nintendo llegaría en el 2026 para Nintendo Switch 2
El héroe del tiempo volverá a dominar los videojuegos, luego de que se anunciara el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time con un remake para Nintendo Switch 2. Esto es lo que se conoce sobre el estreno.
Tienda de Nintendo en Tokio, donde se pueden adquirir productos de sus sagas más famosas como The Legend of Zelda, una de las sagas de videojuegos más conocidas, y que cumple este sábado cuatro décadas en una celebración que vuelve a transcurrir con discreción, sin grandes anuncios conmemorativos oficiales por parte de Nintendo de forma anticipada, al margen de su esperada adaptación a acción real. (Foto Prensa Libre: EFE)
Considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, The Legend of Zelda: Ocarina of Time regresará con un remake para desafiar a nuevas generaciones y traer recuerdos a los adultos. La compañía japonesa anunció, a través de un Nintendo Direct, que The Legend of Zelda: Ocarina of Time llegará en el 2026.
Nintendo reeditó su clásico de 1998, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, y lo llevará a Nintendo Switch 2, para la cual realizará una reconstrucción completa del título. Sin embargo, según destaca El País, tendrá “un apartado visual totalmente renovado”.
El regreso de este videojuego marcaría un proyecto ambicioso para Nintendo, que traerá a Link de vuelta a esta aventura, coincidiendo con el 40 aniversario de la saga.
La presentación se hizo a través de un tráiler que muestra el anhelado regreso de Zelda. La trama lleva al público a conocer más sobre los orígenes de Hyrule, la tierra creada por seres divinos. En este lugar había un bosque habitado por los kokiri, quienes durante su niñez eran acompañados por un hada.
Pero entre ellos había uno que no tenía hada. En las imágenes se muestra a Link dormido mientras la Trifuerza brilla en su mano, introducción con la que se anuncia el regreso del videojuego.
Nintendo no reveló todos los detalles de esta versión, pero El País destaca que se trataría de una reimaginación del videojuego que se estrenó en la consola Nintendo 64.
Medios como EFE destacan que Nintendo anunció únicamente que llegará en el 2026, sin precisar una fecha de lanzamiento. Este videojuego fue considerado uno de los mejores de la historia porque, en su estreno, mostró un mundo tridimensional inmersivo y un sistema de combate novedoso.
2026 vs. 1998— IGN (@IGN) June 9, 2026
The Legend of Zelda: Ocarina of Time | #IGNSummerOfGaming #NintendoDirect pic.twitter.com/GaAY7uAM7I
La historia del videojuego lleva al participante a una misión para luchar contra Ganondorf con la finalidad de rescatar a la princesa Zelda. La popularidad del videojuego, destaca EFE, ha llevado a que la saga acumule más de 40 títulos.
Este título también coincide con la expectativa por la película de acción real de la franquicia, que se encuentra en proceso de producción y llegaría a las salas de cine en mayo del 2027.