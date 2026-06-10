Auroras australes desde la estación espacial: las imágenes de la NASA que muestran un río verde de luz serpenteando sobre la Tierra

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Auroras australes desde la estación espacial: las imágenes de la NASA que muestran un río verde de luz serpenteando sobre la Tierra

Uno de los fenómenos visuales más impresionantes fue captado desde la Estación Espacial Internacional. Las imágenes de las auroras australes dejaron ver un tono verde sobre parte de la cara más meridional del planeta.

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USA1506. MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 09/06/2026.- Fotografía publicada en la cuenta oficial en X @Astro_Jessica de la astronauta de la NASA Jessica Meir, que muestra una vista de una aurora austral tomada desde la nave Dragon de SpaceX en la Estación Espacial Internacional (EEI). "Hay mucha actividad en este momento en la Estación Espacial, pero afortunadamente todos estamos a salvo y ayer presenciamos un despliegue espectacular de auroras australes gracias a un reciente evento solar", escribió la astronauta de la NASA Jessica Meir, en la red social X. EFE/ @Astro_Jessica /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotografía publicada en la cuenta oficial en X @Astro_Jessica de la astronauta de la NASA Jessica Meir, que muestra una vista de una aurora austral tomada desde la nave Dragon de SpaceX en la Estación Espacial Internacional (EEI).(Foto Prensa Libre: EFE/ @Astro_Jessica)

Conocidas también como las luces fantasma que danzan por el cielo nocturno, las auroras australes son generadas por las interacciones entre el viento solar y el campo magnético del planeta. Este fenómeno fue captado desde la Estación Espacial Internacional de la NASA.

Las auroras australes suelen danzar en el cielo en intensas ondas de tonos verdes, rosados, rojos y morados, destaca Oceanwide Expeditions. Este fenómeno natural es difícil de observar debido a la ausencia de grandes masas de tierra pobladas en el hemisferio sur.

El portal explica que estas ondas de luz se producen por la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra. Cuando las partículas cargadas procedentes del Sol chocan con átomos de oxígeno y nitrógeno presentes en la atmósfera, liberan energía en forma de destellos luminosos que dan origen a las auroras.

Asimismo, Oceanwide Expeditions señala que los colores de las auroras dependen del tipo de partículas que participan en la interacción y de la altitud a la que ocurre la colisión. La combinación del viento solar con la magnetosfera terrestre genera tonalidades que pueden variar entre verdes, rojas, violetas y azules.

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Este fenómeno fue captado por astronautas de la NASA desde la Estación Espacial Internacional. La astronauta de la NASA Jessica Meir compartió una imagen de las auroras australes, visibles sobre la cara meridional del planeta.

“Están pasando muchas cosas ahora mismo en la Estación Espacial, pero afortunadamente todos estamos a salvo y ayer pudimos presenciar un espectacular espectáculo de auroras australes gracias a un reciente evento solar”, comentó en X al compartir las imágenes.

También difundió un video en el que se observan las ráfagas de luz. En él se aprecia cómo las auroras australes tiñen de verde la atmósfera terrestre y cómo esta luz serpentea como la corriente de un río.

En otro mensaje, la astronauta destacó una imagen tomada desde una nave de SpaceX: “El dragón de la espectacular aurora austral… resultado de un reciente evento solar. A diferencia de las auroras anteriores que he visto, esta danzaba y serpenteaba justo debajo de nosotros, ofreciendo un espectáculo impresionante”, declaró.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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