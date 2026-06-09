Filgua 2026: 667 actividades, autores invitados, músicos y 13 días de celebración marcarán la Feria Internacional del Libro en Guatemala

Considerada una de las principales citas culturales del país, la Feria Internacional del Libro en Guatemala regresa para celebrar su XXIII edición en un evento cargado de actividades culturales, presentaciones de libros, invitados nacionales e internacionales y espacios dedicados a la promoción de la lectura.

Desde el Palacio Nacional de la Cultura, autoridades de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala y del Ministerio de Cultura y Deportes anunciaron Filgua 2026, que se celebrará del 7 al 19 de julio en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, con Alemania como país invitado.

La Feria Internacional del Libro en Guatemala ofrecerá más de 667 actividades culturales como parte de una agenda que incluye las tradicionales noches temáticas, espacios para la niñez, presentaciones de libros e invitados nacionales e internacionales.

Para el 2026, Filgua ha adoptado el lema: “Vamos por un país de lectores”, con el propósito de acercar la lectura a públicos de todas las edades y abrir espacios que fortalezcan el acceso a la cultura, la imaginación y el pensamiento crítico.

César Medina Lara, presidente de Filgua, destacó que lo que nació hace dos décadas con un grupo de soñadores que buscaba construir un país donde los libros, la lectura y el conocimiento encontraran un lugar en la vida de las personas, hoy se ha consolidado como el encuentro cultural más importante de Guatemala y como una de las ferias más relevantes de Centroamérica.

Medina compartió que el compromiso de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala no se limita a Filgua, pues este año se realizarán cuatro ferias regionales Libre al Viento: una ya se efectuó en Retalhuleu y próximamente se llevarán a cabo en Cobán, Chiquimula y Huehuetenango. Añadió que esta edición tendrá tres grandes ejes: la participación de Alemania, el homenaje a la persona a quien está dedicada la feria y la conmemoración de los 30 años de los Acuerdos de Paz.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, recalcó que la cartera es un aliado de Filgua, ya que se busca que los estudiantes lleguen a este espacio y se promueva la lectura. Según destacó, los libros son aliados esenciales de la educación, pues fomentan la lectura, el aprendizaje y el acceso al conocimiento.

El encuentro es en el Fórum Majadas, donde Filgua contará con 159 estands de 82 expositores nacionales e internacionales. Esta edición estará dedicada a Rigoberta Menchú, premio nobel guatemalteca de 1992, a quien se rendirá homenaje el 15 de julio. La Premio Nobel manifestó su deseo de que la feria inspire a niños y jóvenes a convertirse en artistas, escritores y creadores, y resaltó el papel de la lectura en la formación de ciudadanos libres.

"Si un ser humano lee, escucha y aprende tanto de lo que sabe como de lo que saben los demás, es un ser humano libre. Quien no lee tendrá más dificultades para encontrar su propio camino y corre el riesgo de seguir únicamente el camino de otros", afirmó.

Menchú también expresó su satisfacción por el homenaje que recibirá durante la edición 2026 de Filgua y agradeció que este reconocimiento se realice en vida, ya que le permite compartir con nuevas generaciones y fortalecer el diálogo con ellas.

En cuanto a la presentación de libros, Filgua destacó que habrá más de 175 lanzamientos editoriales, una sala dedicada a los autores nacionales y los tradicionales encuentros y firmas de libros.

Pabellón del país invitado

Uno de los espacios más destacados de esta edición será el pabellón de Alemania, país invitado, que brindará a los visitantes una experiencia de intercambio cultural. Hardy Boeckle fue el encargado de presentar la agenda de actividades de Alemania, que bajo el lema "Historias que construyen puentes", se busca conmemorar los 200 años de la inmigración alemana en Guatemala mediante actividades centradas en la cultura, la literatura y el intercambio entre ambas naciones.

El diplomático explicó que la agenda incluirá la participación de escritores, artistas y representantes culturales que permitirán acercar al público guatemalteco a la realidad contemporánea de Alemania y fortalecer los vínculos culturales entre ambos países. Entre la agenda esta:

El peluquero lector: espacio donde Denny Beuerbach ofrece cortes de cabello mientras niños y adultos leen en voz alta.

Un viaje por Alemania: experiencia inmersiva mediante gafas de realidad virtual.

Transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sesiones de DJ, noches musicales y ciclos de cine.

Por parte de Alemania participarán los autores Helene Bukowski, Carolin Emcke, Stefan Peters y Denny Beuerbach, así como la ilustradora Mia Oberländer.

Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, del Ministerio de Educación, representantes de la Embajada de Alemania y la Asociación Gremial de Editores de Guatemala dieron presentación a Filgua 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Asimismo, se informó que, de la mano de la Frankfurter Buchmesse, el pabellón contará con tres jornadas dirigidas a editores, traductores, libreros y actores de la industria editorial de Guatemala y Centroamérica.

El mercado del libro (8 de julio): retos y oportunidades. Incluye un taller de dos días sobre inteligencia artificial y traducción literaria.

Formatos de audio y distribución digital (9 de julio): audiolibros en Latinoamérica, metadatos y estrategias de venta.

Los profesionales tienen la palabra (10 de julio): mesa sobre inteligencia artificial y derechos de autor, conferencia magistral de Mia Oberländer sobre el cómic contemporáneo y digitalización en bibliotecas.

Respecto a los invitados internacionales, Boeckle destacó que se apostó por autores jóvenes que representan a una nueva generación de escritores alemanes y que pueden establecer conexiones con los lectores guatemaltecos. Además, la delegación contará con la participación de artistas de distintas disciplinas.

Noches temáticas de Filgua 2026

La Feria Internacional del Libro en Guatemala ofrecerá actividades especiales para lectores de todas las edades. Entre las noches temáticas destacan:

Noche de las Estrellas

Noche de Star Wars

Noche del Terror

Tardes familiares

Tarde olímpica, deportes y Mundial

Jornada de Harry Potter

Venta nocturna y pijamada de cuentos

Invitados especiales

Para esta edición, Filgua reunirá a destacados autores nacionales e internacionales como:

Adolfo Méndez Vides

Francisco Pérez de Antón

Édgar Ortiz

Jay Sandoval

Negma Coy

Denise Phe-Funchal

Nicté Serra

Brenda Solís-Fong

Irma Alicia Velásquez Nimatuj

Guisela López

Vania Vargas

Carolina Escobar Sarti

Autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, del Ministerio de Educación, representantes de la Embajada de Alemania y la Asociación Gremial de Editores de Guatemala dieron presentación a Filgua 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Entre los invitados internacionales estarán:

Javier Peña López

Raquel Xochiquetzal Rivera Almaguer

Nikolai Grube

Eduardo Matos Moctezuma

Paco Ignacio Taibo

Jorge Gonzalvo

Marianna Ruiz Johnson

David Lozano

Andrés Salguero

La Feria Internacional del Libro (Filgua), se llevará a cabo del 1 al 13 de julio en Forum Majadas y la entrada tiene un valor de Q5. (Foto Prensa Libre: Erick Avila)

Agenda en conmemoración de los Acuerdos de Paz

Como parte de la programación cultural se conmemorarán los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz mediante:

Conversatorios, charlas y exposiciones.

Homenajes por los 30 años y encuentros entre protagonistas.

Charlas sobre la obra de Roberto Obregón y Otto René Castillo.

Actividades sobre el papel de las mujeres en los Acuerdos de Paz.

Charlas sobre democracia y los Acuerdos de Paz.

Agenda dedicada a la niñez

Como es tradición, Filgua ofrecerá actividades orientadas a fomentar la lectura entre niños y niñas. Según los organizadores, habrá al menos 150 actividades especiales, entre ellas:

Cuentacuentos

Talleres

Conversatorios

Charlas educativas

Encuentros formativos

Tardes temáticas y actividades de acercamiento a los idiomas kaqchikel, k’iche’ y alemán

Méndez destacó que a los estudiantes de centros educativos públicos que visiten la feria se les entregará un libro llamado Algo Crece de Julio Serrano Echeverría.

Agenda musical

La música también formará parte de la programación de la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Entre los artistas invitados destacan:

Atitlán Cumbia Band

Ch’umilkaj Curruchiche

Salto del Tigre

Los Bichos

One Man Band

Marimba Femenina de Conciertos

Marimba de Concierto de Bellas Artes

El horario de atención de Filgua 2026 será de 9 a 21 horas, del 7 al 19 de julio. Las entradas podrán adquirirse por medio de Eticket a un costo de Q5 por persona. Los niños menores de 12 años ingresarán gratis.