Filgua Música 2026: Artistas que se presentarán en la Feria del Libro de Guatemala

El Fórum Majadas, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala será nuevamente el recinto que albergará la Feria del Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), que este año celebra su XXIII edición.

Del 7 al 19 de julio del 2026, con Alemania como país invitado de honor, Filgua contará con más de 667 actividades culturales, la participación de autores nacionales e internacionales y una extensa agenda literaria y artística.

De acuerdo con los organizadores, la XXIII edición de Filgua lleva el lema “Vamos por un país lectores” y busca seguir acercando la lectura a públicos de todas las edades y fortalecer el acceso a la cultura, la imaginación y el pensamiento crítico.

Este año, la Feria Internacional del Libro en Guatemala contará con 159 stands de 82 expositores, nacionales e internacionales y la misión de convertir nuevamente al país en un punto de encuentro para la literatura, el pensamiento y el intercambio cultural.

Filgua Música

Considerada como una tradición, una de las actividades que ha sido catalogada como el broche de oro e ideal para cerrar las jornadas llenas de cultura y conocimiento, la organización apostará nuevamente por Filgua Música, un espacio que reúne a músicos y agrupaciones nacionales, que brindan a los asistentes la oportunidad de disfrutar de presentaciones en directo en un ambiente familiar y cultural.

“Filgua Música crea un punto de encuentro donde la literatura y las artes convergen, enriqueciendo la experiencia de los visitantes y promoviendo el talento guatemalteco”, afirmó la organización.

Agenda musical de Filgua 2026

La Plazoleta exterior es el escenario que se utiliza en la mayoría de las ocasiones para celebrar los conciertos en Filgua y este año, participarán artistas y agrupaciones como los siguientes:

Atitlán Cumbia Band

Ch’umilkaj Curruchiche

Salto del Tigre

Los Bichos

One Man Band

Marimba Femenina de Conciertos

Marimba de Concierto de Bellas Artes

Jueves 9 de julio

Fernando López

20 horas

Viernes 10 de julio

Atitlán Cumbia Band

20 horas

Sábado 11 de julio

Salto del Tigre

20 horas

Domingo 12 de julio

Ch’umilkaj Curruchiche

20 horas

Jueves 16 de julio

One Man Band

20 horas

Viernes 17 de julio

DJ

De 18 a 24 horas, durante la venta nocturna

Sábado 18 de julio

Los Bichos

20 horas

Domingo 19 de julio

El cierre de Filgua con el concierto Alemania al piano, con el maestro Hugo Arenas

18 horas

Marimbas

En ediciones anteriores, las marimbas han brindado conciertos especiales los domingos a las 12 horas. Sin embargo, este año participará la Marimba Femenina de Conciertos y la Marimba de Concierto de Bellas Artes, y sus presentaciones se revelarán en los próximos días.

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