Escenario
Filgua Música 2026: Artistas que se presentarán en la Feria del Libro de Guatemala
Artistas nacionales interpretarán lo mejor de su repertorio durante varios conciertos en la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) que se celebrará del 7 al 19 de julio del 2026 en el Fórum Majadas.
Alux Nahual, durante un concierto especial en Filgua 2025. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El Fórum Majadas, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala será nuevamente el recinto que albergará la Feria del Internacional del Libro en Guatemala (Filgua), que este año celebra su XXIII edición.
Del 7 al 19 de julio del 2026, con Alemania como país invitado de honor, Filgua contará con más de 667 actividades culturales, la participación de autores nacionales e internacionales y una extensa agenda literaria y artística.
De acuerdo con los organizadores, la XXIII edición de Filgua lleva el lema “Vamos por un país lectores” y busca seguir acercando la lectura a públicos de todas las edades y fortalecer el acceso a la cultura, la imaginación y el pensamiento crítico.
Este año, la Feria Internacional del Libro en Guatemala contará con 159 stands de 82 expositores, nacionales e internacionales y la misión de convertir nuevamente al país en un punto de encuentro para la literatura, el pensamiento y el intercambio cultural.
Filgua Música
Considerada como una tradición, una de las actividades que ha sido catalogada como el broche de oro e ideal para cerrar las jornadas llenas de cultura y conocimiento, la organización apostará nuevamente por Filgua Música, un espacio que reúne a músicos y agrupaciones nacionales, que brindan a los asistentes la oportunidad de disfrutar de presentaciones en directo en un ambiente familiar y cultural.
“Filgua Música crea un punto de encuentro donde la literatura y las artes convergen, enriqueciendo la experiencia de los visitantes y promoviendo el talento guatemalteco”, afirmó la organización.
Agenda musical de Filgua 2026
La Plazoleta exterior es el escenario que se utiliza en la mayoría de las ocasiones para celebrar los conciertos en Filgua y este año, participarán artistas y agrupaciones como los siguientes:
- Atitlán Cumbia Band
- Ch’umilkaj Curruchiche
- Salto del Tigre
- Los Bichos
- One Man Band
- Marimba Femenina de Conciertos
- Marimba de Concierto de Bellas Artes
Jueves 9 de julio
- Fernando López
- 20 horas
Viernes 10 de julio
- Atitlán Cumbia Band
- 20 horas
Sábado 11 de julio
- Salto del Tigre
- 20 horas
Domingo 12 de julio
- Ch’umilkaj Curruchiche
- 20 horas
Jueves 16 de julio
- One Man Band
- 20 horas
Viernes 17 de julio
- DJ
- De 18 a 24 horas, durante la venta nocturna
Sábado 18 de julio
- Los Bichos
- 20 horas
Domingo 19 de julio
- El cierre de Filgua con el concierto Alemania al piano, con el maestro Hugo Arenas
- 18 horas
Marimbas
En ediciones anteriores, las marimbas han brindado conciertos especiales los domingos a las 12 horas. Sin embargo, este año participará la Marimba Femenina de Conciertos y la Marimba de Concierto de Bellas Artes, y sus presentaciones se revelarán en los próximos días.
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