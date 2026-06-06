De Star Wars a Harry Potter: las noches temáticas que llegarán a la XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala

La Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua) regresa en su XXIII edición con 13 días de encuentro y celebración de la lectura. Este evento, que reúne a autores nacionales e internacionales, casas editoriales, músicos y amantes de los libros, se celebrará del 7 al 19 de julio del 2026.

Forum Majadas, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, será nuevamente uno de los espacios de encuentro, convivencia y aprendizaje más importantes del país. Para esta edición, Alemania será el país invitado y ofrecerá más de 140 actividades. Además, contará con un pabellón donde se desarrollarán propuestas como el Peluquero Lector.

Uno de los eventos que ha cobrado relevancia dentro de la Feria Internacional del Libro en Guatemala son las noches temáticas, que atraen a lectores y seguidores de sagas como Harry Potter.

Conocida como la Noche de Hogwarts, esta actividad reúne a los aficionados de la historia de magia y hechicería e invita a los lectores a asistir a Filgua caracterizados como sus personajes favoritos y participar en actividades relacionadas con ese universo.

Aunque la agenda oficial aún no se ha dado a conocer, ya se conocen algunas actividades que llegarán a esta XXIII edición, como la Noche de Star Wars y la venta nocturna. El lanzamiento oficial de la Feria Internacional del Libro en Guatemala 2026 se realizará el martes 9 de junio, mientras que la agenda completa de actividades se dará a conocer en los días posteriores.

Los horarios de Filgua 2026 serán de 9 a 21 horas, del 7 al 19 de julio del 2026, y el recinto contará con más de 150 estands. Los organizadores informaron el 29 de mayo que esta edición ofrecerá unas 650 actividades dirigidas a públicos de todas las edades.

Entre las propuestas figuran noches temáticas, presentaciones musicales y lanzamientos editoriales. La actividad será una celebración del arte y la lectura para toda la familia.

Estas son las actividades temáticas que hasta ahora se conocen y las fechas previstas para su realización:

8 de julio: Noche de las Estrellas

9 de julio: Noche de Star Wars

10 de julio: Noche del Terror

12 y 19 de julio: Tardes familiares

13 de julio: Tarde olímpica, deportes y mundial

14 de julio: Tarde de idiomas (se dedicará un espacio al aprendizaje de diversos idiomas)

15 de julio: Homenaje a Rigoberta Menchú

16 de julio: Harry Potter

17 de julio: Venta nocturna y pijamada de cuentos (de 18 a 21 horas)

Las fechas y actividades fueron presentadas durante una actividad con medios de comunicación el 28 de mayo, pero podrían estar sujetas a cambios según lo establezca el calendario final de Filgua 2026.