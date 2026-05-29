Filgua 2026: fechas, inauguración, país invitado, boletos y detalles que debe conocer sobre la Feria Internacional del Libro en Guatemala

Uno de los espacios de convivencia y aprendizaje más importantes para los amantes de la lectura y la literatura abrirá nuevamente sus puertas en Guatemala. Además de atraer a los aficionados a los libros, presentará a escritores nacionales e internacionales.

Con una agenda que abarcará al menos 13 días, la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) contará con presentaciones de escritores, sesiones con clubes de lectura y actividades para el público aficionado a la lectura. En su edición 2026, la Feria Internacional del Libro se realizará del 7 al 19 de julio en Forum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.

El país invitado de este año es Alemania, que por primera vez participará en la Feria Internacional del Libro en Guatemala. Bajo el lema «Historias que construyen puentes», llevará 30 expositores, una actividad para recorrer Alemania mediante realidad virtual, invitados como la ilustradora Mia Oberländer y otras actividades especiales.

Asimismo, Alemania contará con un pabellón donde se realizarán diversas actividades, como presentaciones musicales, el peluquero lector, noches de cine, información sobre estudios y trabajo en ese país, y la transmisión de algunos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

También se informó que Rigoberta Menchú, premio nobel guatemalteca, será la personalidad a quien se dedicará esta edición. Uno de los aspectos destacados será una agenda especial para conmemorar los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz.

La inauguración oficial de la feria será el 7 de julio del 2026 a las 10 horas. El horario de atención será de 9 a 21 horas. Para esta edición habrá más de 150 estands y se contará con expositores nacionales e internacionales.

La XXIII edición de Filgua incluirá homenajes, firmas de libros, encuentros de autores con sus lectores y la presentación de al menos 175 nuevos títulos. Además, ofrecerá unas 650 actividades dirigidas a públicos de todas las edades, entre ellas noches temáticas, presentaciones musicales y lanzamientos editoriales.

Autores como Ana Pérez, Adolfo Méndez Vides, Nikolai Grube, Jay Sandoval, Rodolfo Naró y Karime Bernal figuran entre los invitados de esta edición.

Para los más pequeños, Filgua ofrecerá más de 150 actividades especiales, entre ellas cuentacuentos, talleres y espacios de acercamiento a distintos idiomas. También regresarán actividades como la venta nocturna, las noches de Harry Potter y otras propuestas recreativas.

Entre los invitados musicales figuran Atitlán Cumbia Band, Marimba Femenina Concierto y One Man Band, entre otros.

Según se informó, las entradas para esta edición costarán Q5 por persona, mientras que los niños menores de 12 años ingresarán gratis. Los boletos estarán a cargo de la tiquetera Eticket.

El embajador de Alemania en Guatemala, Hardy Boeckle compartió sobre la Agenda que traerán a Guatemala en Filgua 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Noches temáticas

8 de julio: Noche de las Estrellas

9 de julio: Noche de Star Wars

10 de julio: Noche del Terror

12 y 19 de julio: Tardes familiares

13 de julio: Tarde olímpica, deportes y mundial

14 de julio: Tarde de idiomas (se dedicará un espacio al aprendizaje de diversos idiomas)

15 de julio: Homenaje a Rigoberta Menchú

16 de julio: Harry Potter

17 de julio: Venta nocturna y pijamada de cuentos (de 18 a 21 horas)

Actividades previas a Filgua 2026

Una de las actividades que regresará en esta edición será el Encuentro de Literatura Infantil, que se desarrollará del 4 al 6 de julio en el Centro Cultural de España, ubicado en el Paseo de la Sexta, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

Para esta edición participarán más de 150 autores, ilustradores y editores. El programa combinará conferencias, talleres, exhibiciones y muestras editoriales.

Visitantes exploran alrededor de 152 stands de ventas de libros, donde se encuentran librerías nacionales e internacionales, ofreciendo una amplia variedad de títulos para todos los gustos. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera Baiza)