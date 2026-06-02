Conozca el programa del encuentro que busca transformar el acceso a la literatura infantil en la región

En el marco de la XXIII edición de Filgua y como parte de sus Jornadas de Profesionales, del 4 al 6 de julio se llevará a cabo el II Encuentro de Literatura Infantil de Centro de América.

La actividad es coordinada por Libros para Niños e Ibby Guatemala. Durante tres días se compartirán estrategias y experiencias que buscan transformar el panorama del libro y la literatura para las infancias de la región.

"En la Asociación Gremial de Editores de Guatemala y en Filgua estamos convencidos de que realizar, una vez más, este maravilloso encuentro contribuye, con cada conversación, idea y proyecto que surja, a mejorar la calidad y el acceso a la lectura y a la literatura para las niñas y los niños de nuestros países", afirma César Medina, presidente de las entidades organizadoras.

En el 2025 se celebró la primera edición del encuentro, en la que participaron más de 150 editores, autores, ilustradores, bibliotecarios, libreros y promotores de lectura.

Consulte el programa completo:

Fecha

Sábado 4 al lunes 6 de julio

Hora

9 a 20 horas

Lugar

Centro Cultural de España,

Paseo de la Sexta, zona 1, Ciudad de Guatemala

Inscripción

Visite el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWxjWHZxUgoMyvWfsR0--vRQw5ZBhMOFTkRSK0i_izxJSIhg/viewform

Puede solicitar patrocinio en hospedaje si no vive en Guatemala. Escriba a info@ibbyguatemala.com y direccion@lpninos.org

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