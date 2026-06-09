Qué ofrecerá el pabellón alemán en Filgua 2026: desde realidad virtual hasta información para estudiar en Alemania

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Qué ofrecerá el pabellón alemán en Filgua 2026: desde realidad virtual hasta información para estudiar en Alemania

Alemania llegará a Filgua 2026 con más de 140 actividades culturales, una delegación de escritores, artistas y académicos, además de experiencias de realidad virtual.

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Filgua 2026 tiene como país invitado a Alemania. (Foto Prensa Libre: Filgua)

Filgua 2026 tiene como país invitado a Alemania. (Foto Prensa Libre: Filgua)

La edición 2026 de Filgua reúne más de 667 actividades culturales, 175 presentaciones de libros, encuentros profesionales, espacios para bibliotecarios y una amplia programación para niñas, niños y jóvenes. La actividad se llevará a cabo del 7 al 19 de julio.

Tres ejes marcan esta edición: Alemania como País Invitado de Honor, el homenaje a la doctora Rigoberta Menchú Tum y la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de Paz.

Como país invitado de honor, Alemania proyectará su vínculo con Guatemala a través de las 30 organizaciones —instituciones culturales, organismos de cooperación y editoriales— que ya tienen presencia activa en el país, con una agenda de literatura, música y pensamiento abierta a todo público.

“Los invitamos a consultar el programa y sumarse a los más de cien mil visitantes que se espera recorran la feria este año, reafirmando que la lectura sigue siendo una herramienta fundamental para construir una Guatemala más crítica, participativa y con mayores oportunidades para todos”, dijo César Medina Lara, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG).

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“Guatemala y Alemania comparten muchos años de historia entretejida: familias, proyectos, ideas y sueños. Filgua 2026 es la oportunidad de celebrar eso en voz alta, con libros, con música y con conversaciones que no necesitan pasaporte. Porque lo que construimos juntos, lo que nos emociona y lo que nos inspira no reconoce fronteras. Esa es nuestra propuesta para esta edición de Filgua 2026”, expresó Sabine Eismann, encargada de Negocios de la Embajada de Alemania.

El pabellón alemán: interacción cultural

Con 133 metros cuadrados, el pabellón alemán reunirá a 30 expositores —instituciones culturales, organismos de cooperación y editoriales— con un programa literario y político-cultural que va mucho más allá de los libros:

  • El peluquero lector: Denny Beuerbach ofrece cortes de cabello mientras niños y adultos leen en voz alta, una experiencia que rompe la barrera entre la cultura de élite y la cultura popular.
  • Realidad virtual: gafas de inmersión con imágenes de Alemania —paisajes, ciudades y patrimonio— para quienes nunca han visitado el país.
  • Transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA en el pabellón.
  • Sesiones de DJ, noches musicales y cine.
  • Información sobre cómo estudiar y trabajar en Alemania.
  • Programa profesional de tres días sobre el mercado editorial, inteligencia artificial y distribución digital, coordinado por la Frankfurter Buchmesse (Feria del Libro de Fráncfort).

En total, el país tendrá más de 140 actividades y 30 expositores.

Durante la presentación de Filgua 2026. Alemania será el país invitado en esta edición tambén dedicada a Rigoberta Menchú. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Invitados especiales

Alemania llega a Filgua 2026 con figuras que representan la pluralidad de la cultura alemana contemporánea: escritura, pensamiento crítico, arte visual, música pop y una propuesta tan inusual como la del peluquero lector.

Helene Bukowski (escritora)
Autora alemana reconocida por su narrativa distópica y social. Su debut, Milchzähne (Dientes de leche, 2019), fue adaptado al cine. Participará en conversatorios sobre crisis existenciales en la literatura, identidad autoral y proceso de escritura, en diálogo con el autor guatemalteco Arnoldo Gálvez.

Carolin Emcke (filósofa, periodista y escritora)
Ganadora del Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán (2016) y autora de Contra el odio (Taurus). Dialogará sobre memoria histórica, convivencia democrática y duelo colectivo con Gladys Tzul Tzul, Mario Polanco, del GAM, y poetas guatemaltecas.

Mia Oberländer (ilustradora y autora de novela gráfica)
Su novela gráfica Anna obtuvo el Premio de Cómic Berthold Leibinger 2021 y fue traducida a seis idiomas. Ha publicado en The New York Times y ZEITmagazin. Ofrecerá talleres de dibujo para mayores de 8 y 15 años, así como una presentación sobre el auge del cómic para adultos.

Stefan Peters (académico e investigador)
Especialista en memoria histórica, democracia y conflictos en América Latina (Universidad Justus-Liebig de Giessen e Instituto CAPAZ). Participará en un panel sobre el pasado en América Latina junto con Otilia Lux y Sabine Eismann, y en un foro sobre investigación científica del DAAD.

Denny Beuerbach (“Peluquero lector”)
Creador del concepto itinerante que combina cortes de cabello con lectura en voz alta. Durante la feria ofrecerá esta experiencia a niños y adultos, además de una charla pública sobre por qué la lectura en voz alta transforma comunidades.

Programa profesional del libro: 8, 9 y 10 de julio

De la mano de la Frankfurter Buchmesse (Feria del Libro de Fráncfort) —la feria del libro más importante del mundo—, el pabellón alemán acogerá tres días de actividades dirigidas a editores, traductores, libreros y actores de la industria editorial de Guatemala y Centroamérica. Los temas centrales serán el mercado editorial, la inteligencia artificial aplicada a la traducción literaria y la distribución digital.

  • Miércoles 8 de julio: El mercado del libro: retos y oportunidades. Incluye un taller de dos días sobre inteligencia artificial y traducción literaria.
  • Jueves 9 de julio: Formatos de audio y distribución digital: audiolibros en Latinoamérica, metadatos y estrategias de venta.
  • Viernes 10 de julio: Los profesionales tienen la palabra: mesa sobre inteligencia artificial y derechos de autor, conferencia magistral de Mia Oberländer sobre el cómic contemporáneo y digitalización en bibliotecas.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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