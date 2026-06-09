Filgua 2026: dónde comprar las entradas para la Feria Internacional del Libro de Guatemala y qué actividades tendrá

El Fórum Majadas, en la zona 11 de la Ciudad de Guatemala, será el espacio de encuentro entre autores nacionales e internacionales y los amantes de la lectura durante la Feria Internacional del Libro de Guatemala (Filgua) 2026. Este año, bajo el lema “Vamos por un país de lectores”, ofrecerá más de 650 actividades para toda la familia.

Durante el anuncio de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, los organizadores detallaron que en esta edición la venta de entradas se efectuará por medio de compra en línea, lo que permitirá al público realizar el proceso de forma más accesible y adquirir los boletos con antelación.

Con autores invitados como Adolfo Méndez Vides, Jay Sandoval y Francisco Pérez de Antón, esta edición de Filgua se celebrará del 7 al 19 de julio. Además, tendrá como país invitado a Alemania, que presentará más de 140 actividades.

Según anunció el embajador de Alemania, Hardy Boeckle, entre las actividades figuran El peluquero lector, un viaje inmersivo por Alemania mediante gafas de realidad virtual, y la transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La feria, que se ha convertido en un punto de encuentro para la literatura, el pensamiento y el intercambio cultural, contará con presentaciones de escritores, sesiones con clubes de lectura, cuentacuentos, noches temáticas y actividades para aficionados a la lectura.

Quienes deseen asistir podrán adquirir sus entradas por medio de E-ticket a partir de este 9 de junio, en su portal web. El costo de ingreso será de Q5 por persona.

Según los organizadores, los menores de 12 años podrán ingresar de forma gratuita, al igual que los estudiantes con carné y los adultos mayores.

La plataforma encargada de la venta de boletos destaca que únicamente podrá utilizarse un boleto por día. Sin embargo, estos no estarán fechados, por lo que el público podrá decidir qué día asistir y cuántos boletos adquirir.

“Pueden ir entre el 7 y el 19 de julio sin preselección del día. Una vez entre en la feria, el boleto se considera utilizado”, destaca E-ticket en su portal.

Durante esta edición, los horarios de los 13 días serán de 9 a 21 horas. La excepción será el viernes 17 de julio, cuando se celebre la Noche de los Libros y el horario se extienda hasta la medianoche.

Noches temáticas de Filgua 2026

La Feria Internacional del Libro de Guatemala ofrecerá actividades especiales para lectores de todas las edades. Entre las noches temáticas destacan:

Noche de las Estrellas

Noche de Star Wars

Noche del Terror

Tardes familiares

Tarde olímpica, deportes y Mundial

Jornada de Harry Potter

Venta nocturna y pijamada de cuentos

Agenda dedicada a la niñez

Como es tradición, Filgua ofrecerá actividades orientadas a fomentar la lectura entre niños y niñas. Según los organizadores, habrá al menos 150 actividades especiales, entre ellas: