“Camisa 10”: Ronaldinho lanza su primer disco con Pitbull, Juan Magán y el guatemalteco Fer Villanueva

El astro brasileño, campeón del mundo en el 2002 y leyenda del FC Barcelona, lanzó el martes 9 de junio Camisa 10, su primer álbum musical y tras la publicación, confesó que cumplió un anhelo que le ha acompañado durante toda su carrera.

El álbum está disponible en todas las plataformas streaming y su lanzamiento marcó el debut de Tu Música como sello discográfico internacional.

De acuerdo con Ronaldinho, la idea original del proyecto fue desarrollada por los productores Allan Jesus y Roni Maltz Bin, junto a Roberto de Assis, hermano y mánager del astro brasileño.

"Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida", expresó Ronaldinho en un comunicado.

“Camisa 10”, un proyecto con mucho ritmo

Según Tu Música, el álbum está dividido en dos discos y reúne 60 temas en los que se dan cita intérpretes procedentes de 18 países que conectan desde el dancehall jamaicano y el afrobeats africano, hasta el pop urbano, el trap y el reguetón latino.

La voz de Ronaldinho se puede escuchar en tres canciones del álbum: Perfil, junto al artista mexicano Luis R. Conriquez; Vamos celebrar, con Pitbull, y La verde, acompañado por Tony Aguirre.

La formación también incluye nombres como Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Ke Personajes y L-Gante, junto a representantes de países como Corea del Sur, Cuba, Francia, Nigeria, Turquía y Venezuela.

La aportación de España en este escaparate internacional tiene nombres como Juan Magán, referente del electro latino, y el DJ Kiko Rivera.

Ronaldinho promociona "Camisa 10", su primer álbum. (Foto Prensa Libre: EFE)

El tema que da inicio al disco es Lead, de Sean Paul, autor de éxitos como Get Busy, junto a Banx & Ranx, grupo musical canadiense.

"Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos y fue un privilegio estar a su lado", expresó el astro brasileño.

Fer Villanueva, el guatemalteco que destaca en el proyecto de Ronaldinho

En Camisa 10 también participó Fer Villanueva, un artista guatemalteco que ha destacado en la escena nacional e internacional con sus ritmos urbanos.

Villanueva en la actualidad reside en Miami, EE. UU., y está convencido que su crecimiento musical le ha permitido relacionarse con grandes productores musicales.

El guatemalteco Fer Villanueva participa en "Camisa 10", el primer álbum de Ronaldinho. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fer Villanueva)

“Es bien bonito representar a Guatemala en un proyecto liderado con una persona tan importante como Ronaldinho. Estamos en la fiesta del futbol más importante de todos los tiempos y el álbum celebra esa disciplina deportiva”, dijo Villanueva, quien se vinculó con la música desde sus 14 años.

“Hace 10 años jamás pensé que llegaría a estar involucrado en un proyecto como Camisa 10. Pero ahora pienso que, luego de haber conocido a muchos productores, de haber viajado a diferentes partes de Latinoamérica a presentar mi música y de trabajar constantemente, me siento satisfecho de estar relacionado con una figura tan grande como Ronaldinho”, agregó el artista guatemalteco.

A sus 24 años, Villanueva se siente satisfecho de sus colaboraciones con el astro brasileño.

“Como guatemalteco estoy orgulloso de participar en dos canciones del álbum”, agregó.

Adicto a tu cuerpo y 2002, son las canciones en las que Fer Villanueva colaboró en el proyecto de Ronaldino.

De acuerdo con Villanueva, en la canción Adicto a tu cuerpo participa con el puertorriqueño Dj Nelson, mientras que, en 2002 participacon el colombiano Lalo Ebratt.

“Este proyecto surgió hace más de seis meses y dije ¿Será que yo voy a poder hacer esto? Tomando en cuenta que fue una propuesta tan grande. Pero luego dije, tengo qué representar a Guatemala y debo hacerlo bien”, indicó Villanueva.

“Se vienen más proyectos, pero de momento celebro que Ronaldinho me permitiera colaborar en su producción con dos temas. Además, como guatemalteco estoy orgulloso de que nuestro país destaque en producciones tan importantes”, concluyó Villanueva.

Con información de EFE.