Alejandro Fernández interpretará el himno nacional de México en la inauguración del Mundial 2026: lo que se sabe de su participación

“Hoy es el día. ¡Vamos, México!”, dijo Alejandro Fernández horas antes de su actuación en el Estadio Ciudad de México, más conocido como Estadio Azteca, donde estará a cargo de entonar el himno nacional de México antes del partido inaugural.

Este 11 de junio arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando las selecciones de México y Sudáfrica se enfrenten. Como parte de la celebración, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció un espectáculo con identidad mexicana que incluirá a artistas como Los Ángeles Azules y Belinda.

El cantante de música ranchera será el encargado de interpretar el himno nacional de México antes del silbatazo inicial que dará por inaugurada la vigésima tercera edición del torneo, mientras que la artista Tyla interpretará el himno de Sudáfrica.

El referente de la música regional mexicana compartió, antes de su actuación, que se siente nervioso ante la magnitud mediática del evento y la responsabilidad que implica interpretar el himno nacional.

“No va a ser nada fácil estar ahí, que te vean en cámara y en televisión no sé cuántos millones de personas", fueron parte de las declaraciones dadas por Fernández a su salida del festival Vibra México.

Fernández también forma parte de los 38 artistas que integran el Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un proyecto que consideró “celebra la grandeza del deporte y el poder de la música para unir al mundo”.

En su cuenta de X, "El Potrillo" destacó su emoción por participar en el acto inaugural y por entonar el himno nacional de México. “Es un verdadero honor ser parte de esta celebración. Vivirlo de cerca, con todo lo que representa, me llena de orgullo y me recuerda el gran privilegio que es llevar y representar nuestra música mexicana ante el mundo”.

Para esta celebración, ESPN destaca que la actriz Salma Hayek se sumará a la ceremonia para dar la bienvenida al público, ya que es la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Según medios como El País, el acto de apertura en México tendrá el siguiente cronograma oficial:

9 horas: Apertura de las puertas del Estadio Ciudad de México para asistentes con boleto

11.30 horas: Inicio del espectáculo musical inaugural

12.05 horas: Finalización del espectáculo inaugural

12.10 horas: Salida de las selecciones para realizar el calentamiento

13 horas: Inicio del encuentro entre México y Sudáfrica

Entre las 12.10 y las 13 horas de este jueves se prevé que Alejandro Fernández entone el himno nacional de México y que Tyla interprete el himno de Sudáfrica.

Artistas invitados al espectáculo

Para celebrar la ceremonia de apertura, la FIFA anunció que artistas como Shakira y Burna Boy serán los encargados de encabezar el espectáculo e interpretar el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, “Dai Dai”.

Asimismo, compartió una cartelera de artistas que se unirán a la celebración, entre ellos Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná, Andrea Bocelli y EJAE, quienes interpretarán parte de las canciones que conforman el Álbum Oficial y otros temas.