Qué explicó Alejandro Fernández sobre el color verde de su lengua que se volvió viral

El Estadio Azteca, de la Ciudad de México, está listo para albergar este jueves 11 de junio su tercer partido inaugural de una Copa Mundial bajo el hechizo de la colombiana Shakira, quien encabezará una ceremonia llena de estrellas de la música. La constelación de celebridades que acompañarán a la "Loba" este jueves incluye a la leyenda de la música regional mexicana Alejandro Fernández, quien entonará el himno nacional de su país.

Figuras de talla mundial pondrán a bailar a los más de 80 mil aficionados que llenarán el recinto y a los millones que seguirán la ceremonia por distintas plataformas digitales y medios electrónicos.

A ellos se unirán Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyentes de la historia; Lila Downs, reconocida por fusionar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.

El cartel se completa con el ritmo urbano y el reguetón de los colombianos J Balvin y Ryan Castro, la música del venezolano Danny Ocean y los sonidos de la sudafricana Tyla, quien interpretará el himno de su país.

La inauguración será coronada con la presencia de la mexicana Salma Hayek, estrella de Hollywood, quien será la embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Univisión publicó un video en el que destaca que la lengua de Alejandro Fernández se hizo viral recientemente, tras ser captada durante un concierto con un aparente color verde.

El artista puso fin a las especulaciones que la relacionaban con problemas de salud.

Fernández explicó que el color se debía a un caramelo que tomó para aliviar molestias en la garganta.

#ElPotrillo #Mundial2026 #Polemica #Espectaculos ♬ original sound - Junket @eljunket Alejandro Fernández causó un tremendo alboroto a su llegada al evento “México Vibra”, donde rompió el silencio sobre los intensos nervios que siente al ser el elegido para entonar el Himno Nacional en la gran apertura del Mundial 2026 ante millones de espectadores. Sin embargo, el ambiente se puso tenso cuando “El Potrillo” explotó contra un periodista que, según sus palabras, “siempre lo ha estado ching*ndo”, para aclarar de una vez por todas el video viral de su gira De Rey a Rey donde se le veía la lengua de un extraño color verdoso; el cantante aseguró que simplemente se debió a una pastilla de miel que estaba tomando. Finalmente, el intérprete dejó abierta la posibilidad de que sus hijos, Alex y Camila Fernández, formen parte del próximo álbum tributo a Don Vicente Fernández, despidiéndose con un eufórico ¡Viva México! #AlejandroFernandez





En mayo pasado El Potrillo, ofreció un concierto el viernes 22 de mayo en Guatemala. promociona en la actualidad la gira De rey a rey, un concepto de conciertos en los que rinde homenaje a su padre, Vicente Fernández, la leyenda de la música ranchera.